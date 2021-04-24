 

Мнение: Белорусское страховочное Политбюро

24.04.2021, 20:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лукашенко объявил о том, что у него появится "страховочный преемник" на случай, если с ним что-то случится.
В этом случае, на смену Лукашенко придет коллективный орган управления – Совет безопасности, который будет иметь президентские полномочия. Де-факто, без Лукашенко это будет коллективное Политбюро.

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует подписать декрет о переходе Совету безопасности президентских полномочий в случае, если в стране возникнет такая необходимость. Об этом глава государства заявил сегодня журналистам во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, передает корреспондент БЕЛТА.
Как сообщалось, неделю назад, во время республиканского субботника, Александр Лукашенко анонсировал подписание важного декрета. По его словам, этот документ должен стать одним из важнейших решений за годы его президентства. Подробнее глава государства рассказывать не стал, и "эксперты" начали фантазировать: "Лукашенко сдаст Беларусь России", "В Беларуси разместят российскую военную базу"…
Общаясь с журналистами во время посещения Наровлянского района, Александр Лукашенко пояснил, что анонсируемые им решения будут касаться исключительно внутренней ситуации в стране и ответят на вопрос: что если оппонентам власти удастся покушение на Президента?

"Скажите, если завтра нет Президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили – на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение, – рассказал Александр Лукашенко. – Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг".
При этом глава государства отметил, что такая необходимость вряд ли наступит, но терять бдительность нельзя. "Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный Президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет Президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее – вот гражданские и военные в Совете безопасности решат", – подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко добавил, что решение о принятии подобного декрета было принято им давно. "Когда это все разворачивалось. А не то что я хочу кому-то что-то сдать или передать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на все, но только чтобы сохранить мою и вашу страну", – заявил Президент.

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-podpishet-dekret-o-perehode-sovbezu-prezidentskih-polnomochij-v-sluchae-esli-vdrug-438710-2021/ – цинк

Если Лукашенко таки решится на транзит, то новые полномочия Совета Безопасности фактически обеспечивают СБ роль смотрителя за передачей власти, при этом велика вероятность, что потенциальный сменщик Лукашенко к моменту принятия решения будет входить в Совет Безопасности, дабы в период до выборов сохранять контроль над президентскими полномочиями.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.03 / Туркменский привет из Америки

07.01 / Что грозит Любови Соболь

11.10 / Samsung Galaxy Z Fold может получить световой индикатор в шарнире

25.11 / Мнение: Языки лидеров Европы, дефицит в Туркмении и проблемы Саудовской Аравии

29.03 / Последние гастроли Моргенштерна и Little Big: Юрист призвал запретить творчество Хаски, Элджея и ряда других российских звезд

28.12 / Володин поддержал сокращение числа федеральных чиновников

17.04 / «Больше риска, меньше покупателей»

06.08 / Ученые: Гелиосфера может иметь форму круассана

12.01 / Зарплата Ольги Бузовой и Ксении Бородиной после закрытия «Дома-2» сократилась в два раза

02.04 / Решетова рассказала о проблемах со здоровьем сына от Тимати

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика