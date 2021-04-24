 

В России на охоте застрелили главного тюремщика Забайкалья. СМИ пишут о “случайном выстреле”

24.04.2021, 20:16, Новости дня
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“По имеющимся данным, сегодня днем на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек. В числе погибших – начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю. […] Следователи задержали подозреваемого, с ним проводится работа”, – говорится в сообщении.

Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух человек) Уголовного кодекса РФ.

Российский “Интерфакс” пишет со ссылкой на источник, что Шихов погиб “на охоте от случайного выстрела”.

По данным “Чита.Ру”, вторым убитым оказался 40-летний охотник Виталий Раздобреев. Источники издания говорят, что стрелявший сотрудник охотхозяйства был пьян.

Контекст:На должность начальника управления ФСИН в Забайкальском крае Шихов был назначен в феврале 2018 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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