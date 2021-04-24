Мнение: Жильё для молодых семей в СССР, прекращение спада рождаемости и бэби-бум «назло США»

1. Читатели в комментариях пишут, что молодые семьи в СССР жили хорошо: не беспокоились о финансах и смело рожали детей. Другие читатели, однако, напоминают, зачем в советское время старались рожать как можно раньше, и на какие жертвы приходилось ради этого идти:

https://olegmakarenko.ru/2120932.html?thread=799956196#t799956196

Максим Суворов: Каким то чудесным образом в СССР (в отличии от РФ) для образованных людей не возникало вопроса финансовой стабильности после окончания ВУЗа, и большинство семейных пар вполне себе рожало аккурат через годик по завершении ВУЗа. А кто-то и на последних курсах вполне себе рожал, и катастрофических проблем финасовой стабильности (когда жрать нечего, и потом женщине с малым ребенком работу не найти) особо не было.

Vdesyatke2: …финансово стабильно жили с ребёнком или двумя в одной комнате в общаге или в коммуналке, не имея автомобиля или даже чёрно-белого телевизора, и мечтая о покупке копеечной стиральной машинки “бочка”, чтоб пелёнки стирать не вручную.

А детей спешно рожали сразу после свадьбы, потому что только тогда можно было встать в очередь на квартиру, и иметь надежду получить её лет через 10.

И, напоминаю, “получить квартиру” — был единственный способ, потому что снимать жильё было нельзя, покупать квартиры тоже. Кооперативные квартиры появились на самом излёте СССР, и процент их был ничтожен.

А семейные общаги и коммуналки стали исчезать как класс только после развала тюрьмы народов, СССР.

Ladycat65: А потому что если эта семейная пара жила не у родителей одного из них, а в комнате в общежитии, то после рождения ребенка они уже могли встать в очередь на отдельную квартирку. Не “купить”, не “ипотеку взять”, а встать в очередь, ждать несколько лет, тогда будет квартирка. А если они к тому времени умудрятся разродиться еще одним дитем другого пола, то квартирка будет уже побольше. А вот кто жил с родителями, те думали дольше, т.к. не то что квартирка не светила, а наоборот, дополнительное дите — это вообще друг у друга на головах жить.

2. В последние полгода спад рождаемости в России прекратился или, как минимум, сильно замедлился. Возможно, на это повлияли изменения в демографической политике:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/vnezapno-v-rossii-nachalsia-rost-rojdaemosti-resheniia-putina-rabotaiut-6071a85484a2b719d7fcf800

Стоит отметить, что этот тренд наметился как раз спустя 9 месяцев после того как Президентом были озвучены новые меры поддержки демографии.

Я напомню, что 15 января 2020 года Президент России объявил об увеличении материнского капитала, и о том что теперь он будет выплачиваться за рождение 1-го ребенка. И ровно через 9 месяцев, в октябре, был первый всплеск рождаемости. Впервые за 3.5 года в рамках месяца был зафиксирован рост рождаемости.

Так что меры поддержки рождаемости работают, хотя, повторюсь, не стоит возлагать на них чрезмерных надежд, они могут помочь, сгладить, но искусственно создать бэби-бум не получится.

3. Журналисты «Ленты» пишут, что финансовые (!) власти Китая призвали китайцев «рожать назло США»:

https://lenta.ru/news/2021/04/16/rojd/

Центробанк Китая призвал граждан рожать назло США. Регулятор уверен, что нужно отказаться от политики контроля рождаемости из риска отстать от США на фоне старения населения. Об этом сообщает South China Morning Post.

В противном случае население КНР рискует сократиться на 32 миллиона человек до 2050 года (тогда как в США станет на 50 миллионов больше граждан). При таком сценарии Китай потеряет свое экономическое преимущество и отстанет не только от США, но и от других западных стран из-за недостатка людей трудоспособного возраста.

У китайского ЦБ, похоже, очень широкие полномочия, раз он делает подобные матримониальные призывы. Либо демографическая ситуация в Поднебесной и вправду настолько критическая, что об этом вопиют уже все китайские ведомства.

Вряд ли у китайцев быстро получится развернуть народную махину в сторону деторождения. Демографические процессы слишком инерционны. К тому же, Китай стремительно превращается в развитую страну, а в современном мире есть лишь считанные примеры развитых стран с устойчивым естественным приростом населения.

Призывы рожать назло конкурентам, вероятно, могут подействовать в таких государствах как Израиль, вынужденных жить в недружелюбном и при этом демографически многочисленном окружении. Но миллиардный Китай – не Израиль: демографического давления и угрозы со стороны соседей там особо не чувствуется.