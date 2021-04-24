 

Наташа Королева удивила поклонников новым подростковым имиджем

24.04.2021, 20:06, Разное
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Популярная российская певица Наташа Королева удивила своих поклонников новым имиджем. На фото, обнародованном в социальной сети Instagram, многие сравнили ее с подростком.
Наташа Королева предстала перед фантами в молодежной кожаной куртке, ярко-зеленом спортивном костюме и с длинными цветными косами. В комментариях к публикации фолловеры отметили, что 48-летнюю артистку теперь легко спутать с ровесницами ее сына. К слову, Архипу Глушко недавно исполнилось 19 лет. За короткое время публикация артистки набрала огромное количество лайков.

Сын Наташи Королевой и Тарзана начал интересоваться музыкой. Пока Архип Глушко вникает в процесс создания песен. Сына знаменитостей привлекает азиатская культура, поэтому он часто бывает в Китае.

Архип Глушко уже попробовал себя в танцах на шесте. По словам Королевой, вряд ли в этом деле сыну удастся превзойти своего отца. Наследник артистов параллельно с учебой встречается с различными девушками. Певица относится к этому нормально и не собирается лезть в его личную жизнь.



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