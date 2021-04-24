“Похоже на лампочку”: Специалист Пентагона презентовал обнаруживающий в организме COVID-19 датчик

Медик-инфекционист Пентагона Мэтт Хепберн недавно стал гостем телешоу “60 минут” на американском канале CBS, в рамках которого представил аудитории электронный датчик, вводимый под кожный покров пациента и предназначенный для оперативного обнаружения наличия в крови коронавируса. Также эксперт упомянул о созданном исследователями специальном фильтре, способном быстро удалять вирус из крови заболевшего.

По словам специалиста, представляющего Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), сотрудники его организации уже много лет ведут плодотворную работу над способами противодействия эпидемиям, и одной из новых разработок структуры стал датчик, заключенный в гель, функцией которого является непрерывный анализ крови больного COVID-19. Указанное устройство необходимо поместить под кожу больного и оно начинает отслеживать происходящие в организме химические реакции, а затем – сигнализировать в случае выявления характерной для патогена симптоматики.” Это похоже на лампочку “проверьте двигатель”. Мы можем получить эту информацию за три-пять минут. Сокращается время обнаружения инфекции, незамедлительный старт лечения позволяет купировать болезнь в зародыше”, – пояснил принцип действия прибора Мэтт Хепберн.

Медик также презентовал фильтр, способный после помещения его внутрь диализного аппарата купировать коронавирус из кровеносной системы. Данная методика была протестирована в ходе четырехдневного лечения “пациента 16” – супруги одного из военнослужащих с диагностированными органной недостаточностью и септическим шоком. По итогам оперативных терапевтических мероприятий, у пациентки подтвердилось полное выздоровление.

Отмечается, что идея изобретения появилась в прошедшем году после того, как на американском авианосце USS Theodore Roosevelt был зафиксирован 1271 случай инфицирования SARS-CoV-2. В настоящий момент новая методика уже одобрена Управлением по санитарному надзору США для применения в рамках экстренных мер и была успешно опробована в ходе лечения почти трех сотен заболевших COVID-19. Материалы исследования были опубликованы в издании Independent.

Источник: profile.ru