Разработана новая технология удаления любых шрамов

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24.04.2021, 20:02, Новости дня
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Исследования, проведенные учеными из Стэнфордского университета, позволили понять, каким образов кожа самостоятельно избавляется от рубцов, остающихся после заживления ран.

По мнению экспертов, эти новые знания позволят избавляться от любых шрамов, которые будут исчезать бесследно. Ученые нашли способ программировать клетки кожи, чтобы они начали самостоятельно проводить данный процесс.

Как сообщает источник, специалистам из американского вуза удалось заблокировать выработку белка, который формирует рубцы. В результате процесс регенерации заканчивался не только заживлением раны, но и полным решением всех косметических проблем. Специалисты называют это настоящим прорывом в науке.



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