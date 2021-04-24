Врачи уличили Водонаеву во лжи

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24.04.2021, 19:30, Новости дня
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В департаменте здравоохранения Москвы опровергли заявления госпитализированной с микроинсультом звезды реалити-шоу «Дом-2» Алены Водонаевой о халатном отношении медперсонала. Телеведущая, в частности, жаловалась на отсутствие внимания со стороны медсестер больницы имени Виноградова и непрофессиональное выполнение медиками своих обязанностей.

Как заявили в столичном департаменте здравоохранения, посещение палаты Водонаевой проходили по установленному графику, а в отделении реанимации врач находился с ней в течение всего времени ее пребывания там. Кроме того, после перевода в отделение неврологии к телеведущей дважды заходила медсестра, при этом ни одной жалобы лично от Водонаевой не поступало, передает «Пятый канал».

«В течение дня палату посещали лечащий врач, невролог и заведующий неврологическим отделением, что подтверждается камерами видеонаблюдения, установленными в коридоре. Также неверно заявление об отсутствии рекомендаций при выписке. Необходимые рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению указаны в выписном эпикризе», – сообщили в департаменте.

Все необходимые исследования и рекомендации были предоставлены Водонаевой в полном объеме, подчеркнули в ведомстве. Представители департамента отметили, что стремительно покидать больницу «в тапочках, в которых приехала на скорой», у у телеведущей не было необходимости.

Водонаева попала в клиническую больницу имени Виноградова с подозрением на микроинсульт. Позже модель пожаловалась на халатное отношение со стороны врачей и ужасное лечение. Так, телеведущая в своем Telegram заявляла, что после капельницы почувствовала себя плохо из-за индивидуальной непереносимости цитофлавина, однако никто из врачей не отреагировал на инцидент. «Видимо обиделись на то, что я задалась вопросом о наличии перчаток на медсестре. Зато, внимание! После моих сторис в палату пришел человек с дрелью и присверлил держатель для туалетной бумаги в туалете. Тут же. Шум стоял на весь этаж. И медсестра прибежала за моим драным одеялом», – написала Водонаева.

Кроме того, модель заявила, что при выписке ей не дали никаких «медицинских напутствий». По словам Водонаевой, она сейчас находится дома, однако готова сразу же лечь больницу, как только почувствует себя плохо. Девушка отметила, что теперь, прежде чем бежать в клинику, будет советоваться со своим знакомым.



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