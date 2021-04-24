«Не реагировать, когда твоего артиста задерживают на митинге, — это компромисс»

Петербургский проект Dram & bar показывает остросоциальные спектакли в барах. Но главное — то, что происходит после.

Сцена из спектакля «История бездомного». Фото: Ирина Копланова, для «Новой»

Dram & bar — объединение молодых артистов петербургского театра «Мастерская» во главе с режиссером и драматургом Сергеем Паньковым. Главная цель проекта — нарушить театральные условности, сделать театр общедоступным.

Паньков признается, что для понимания его спектаклей не нужен высокий культурный уровень: «Я родился в небольшом городе Асбесте, где нет крупных драмтеатров, до поступления в театральную академию не был во МХАТе, не смотрел ни Фокина (худрук Александринского театра. — И. К.), ни Могучего (худрук БДТ),

Станиславского прочитал с горем пополам. Театральный мир, сосредоточенный на великих именах, театрах, критиках, был от меня далек.

Помня об этом, я стремлюсь развеять ауру величия и элитарности вокруг больших театров и поднимать темы, на которые там не принято рассуждать».

После спектаклей начинается самое важное — диалог со зрителем, в котором нет правильных или неправильных трактовок. «Странно говорить, что мое мнение лучшее, а ваше — неверное, потому что искусство — не аксиома, — говорит режиссер. — Жизнь многопланова, и обсуждение позволяет эту многоплановость выявить. Театры часто заявляют: мы близки к зрителю, мы рядом с вами, но после спектакля у человека остаются вопросы, ему хочется спорить с режиссером и актерами, а возможности такой у него нет. Мы же не просто слушаем, как зрители трактуют увиденное, мы меняемся под влиянием их суждений. Не в том смысле, что я переделываю весь спектакль, но присматриваюсь, что стоит усилить, где доработать».

Идея играть спектакли в барах родилась у Софьи Ошлыковой, продюсера проекта Chillka, созданного в 2019 году, — предтечи Dram & bar. С ним Софья номинировалась на театральную премию «Прорыв» в 2020 году. Проект, по ее словам, возник, чтобы развивать актуальную драматургию, ни от кого не зависеть и затрагивать злободневные темы.

Пространство бара располагало к исповедальности и идеально подходило для камерных постановок, рассчитанных на тесный контакт со зрителем. Формат спектаклей в барах дал современному театру возможность быть максимально честными без больших финансовых затрат.

«Бар — место, где тебе не нужно отчитываться перед завлитом и платить аренду, — объясняет Паньков.

— Все, что нужно: прийти с артистами, разобрать и поставить пьесу, отрепетировать ее, разместить прожекторы — и зритель увидит живое высказывание. Поначалу было просто: нравится пьеса, хотим ее сделать, давайте сделаем в баре. Но постепенно политическая ситуация стала обостряться, и нас это подстегивало. Где-то что-то начали запрещать, а мы делаем, и никто нас не ограничивает. А потом стало понятно, что мы существовали за рамками цензуры, хотя начинали как наивные идиоты».

Поэтому сегодня спектакли Dram & bar объединяет острая социальная повестка. «Ты можешь до какого-то момента делать вид, что тебя все это не касается, — говорит Сергей. — Но когда твоего артиста задерживают якобы на митинге, хотя на самом деле он просто шел домой, или тебя самого пытаются загнать в какие-то рамки — не реагировать кажется странным. Это становится похоже на компромисс».

Полиция на ул. Рубинштейна в Петербурге во время акции протеста 21 апреля. Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Режиссер считает, что сегодняшние реалии зачастую невозможно объяснить логически, их можно только отрефлексировать в художественной форме. Он вспоминает случай, связанный со спектаклем «Кабаре Астория»: «Там есть сцена, где председатель немецкой социал-демократической партии устраивает разнос за то, что герой раздает пустые листы бумаги. А на следующий день после премьеры я читаю новость про то, как на акции задержали человека с пустым ватманом.

Самое увлекательное, когда во время дискуссии начинаешь разбирать то, что соприкасается с пьесой, но самой пьесой не является».

Замысел спектакля «Трое» по монологам и пьесам Жана Кокто возник у Сергея восемь лет назад, когда он заканчивал колледж искусств. В драматургии и литературе начала XX века ощущалось предчувствие катастрофы, поэтому Сергей решил обратиться к текстам Кокто и переосмыслить их в жанре триллера. «Это важный ныне жанр, — уверен драматург. — Когда человек постоянно находится в тревожном ожидании, пережив сходные ощущения в театре или кино, он получает некий терапевтический эффект».

Сергей Паньков. Фото: Ирина Копланова, для «Новой»

Сегодня монологи Кокто звучат особенно актуально. «Тогда испытывали гнет зарождающегося нацизма, сейчас поднимают голову авторитарные режимы, — сопоставляет Паньков. — В начале XX века был большой промышленный скачок, в середине века — научно-техническая революция, сейчас — эра интернета, который постоянно пытаются регулировать. Интересно отслеживать цикличность исторических процессов через призму художественных произведений, вглядываться в прошлое, чтобы понять настоящее».

Текст, по которому поставлен спектакль, строится на межличностных отношениях, но они лишены конкретики, что позволяет их свободно интерпретировать. Герой теряет девушку на большом веселом празднике. Но из этого вырастает историяпро то, что мы катимся непонятно куда, а общий фон — варьете. Праздник продолжается, несмотря ни на что.

Спектакль делится на две части: похожие по содержанию, но контрастные по эффекту, и лейтмотивом каждого монолога, который произносят актеры, становятся акты убийств.

«Первая часть легкая, непринужденная, в духе французских комедий, с песнями и танцами, — рассказывает режиссер. — Потому что, пока ты не нажал на спусковой крючок, все очень легко и театрально. И дело даже не в смерти, дело именно в нажатии на курок — моменте, после которого уже нельзя ничего играть, поскольку маски сорваны. Если первая часть — беззаботный праздник жизни, то во второй — отрезвляющая реальность».

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Репетируя с артистами, Паньков добивается, чтобы каждый монолог звучал как законченное самостоятельное произведение. Таким образом артист не только присваивает себе роль, он присваивает себе произведение, становится его вторым автором. Участники воспринимают спектакли в барах как удачную практику психологического театра, где сглаживается сценический пафос. В театре ты вынужден ярче и крупнее играть на двадцатый ряд, в баре такой необходимости нет.

Ирина Копланова,

специально для «Новой в Петербурге»

—