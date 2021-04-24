В Украине провели вторую трансплантацию почки ребенку от умершего донора

“Вчера днем в Запорожье стало известно о внезапной гибели 42-летней женщины, наступившей в результате обширного инсульта. Ее муж дал согласие подарить шанс на нормальную жизнь другим украинцам. […] По плану трансплантации у безвременно погибшего от обширного инсульта донора были взяты две почки и печень. Одна почка была пересажена на месте в областной клинической больнице, которая заслуженно может считаться вторым после Киева центром трансплантации в Украине. Вторая почка предназначалась для 11-летнего Богданчика, который уже более двух лет жил в клинике “Охматдет”, привязанный к аппарату “искусственная почка”, не зная радостей детства. Это вторая трансплантация почки ребенку от умершего донора”, – написал замглавы МВД.

Он рассказал, что для срочной переброски двух бригад трансплантологов из Киева в Запорожье и обратно был задействован самолет Ан-26 Национальной гвардии Украины.

“Менее чем за час борт был заправлен и готов к вылету в Запорожье. Ранее трансплантации детям в Украине делались только от их родных, но это было возможно не всегда из-за биологической несовместимости. Донорская печень сегодня же была пересажена хирургами-трансплантологами пациенту, который без такой пересадки скончался бы в течении нескольких месяцев”, – рассказал Геращенко.

Он уточнил, что операцию по пересадке органа проводили в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова.

“Благодаря мужественной гражданской позиции родных безвременно ушедшей от нас 42-летней женщины трое украинцев получили шанс на нормальную жизнь”, – подчеркнул Геращенко.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/3904353439651474

Контекст:В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

1 января 2021 года начала работу Единая государственная информационная система трансплантации.

В августе 2020 года глава Минздрава Украины Максим Степанов выразил надежду, что Украина в течение трех лет получит полную трансплантационную независимость. 4 января 2021 года министр заявил, что в 2021 году в Украине проведут больше трансплантаций органов и тканей, чем в 2020-м.

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