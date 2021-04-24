 

Байден признал геноцид армян

24.04.2021, 19:22, Новости дня
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“Каждый год в этот день мы вспоминаем тех, кто погиб во время Геноцида армян в Османскую эпоху, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний. Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и общинных лидеров в Константинополе властями Османской империи, 1.5 миллиона армян были депортированы, убиты или отправлены на смерть в кампании истребления. Мы чествуем жертв Мец Егерна (“Великое злодеяние” – выражение, используемое для обозначение геноцида армян. – “ГОРДОН”), чтобы ужасы произошедшего никогда не были потеряны для истории”, – говорится в заявлении Байдена. 

Байден стал первым президентом США за последние 40 лет, который публично признал массовые убийства в Османской империи в 1915 году геноцидом, отмечает Bloomberg. По данным агентства, он заявил об этом намерении президенту Турции Реджепу Эрдогану в разговоре 23 апреля, но официально об этом пресс-службы двух лидеров не информировали. 

Последним президентом США, который признал геноцид армян, был Рональд Рейган (в 1981 году). Но вскоре он отступил под давлением Турции, отмечало агентство Bloomberg.

Контекст:Кризис в отношениях Турции и США начался в середине июля 2019 года после желания Анкары закупить у России системы ПВО С-400. 12 июля на авиабазу Мюртед в турецкой провинции Анкара прибыла первая партия компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. О поставках второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400 Турция и Россия принципиально договорились в июне 2020 года.
В декабре прошлого года США ввели санкции против Турции за закупку С-400. Эрдоган назвал их “атакой на суверенитет Турции”.
29 октября 2019 года геноцид армян признала Палата представителей Конгресса США. 12 декабря резолюцию поддержал Сенат.
Массовые убийства и депортации армян, организованные властями Османской империи, продолжались с 1915-го по 1923 год. Во время этих репрессий, по данным историков, погибло от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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