Нардеп от “Слуги народа” Павлюк рассказал, почему пять лет подряд декларирует выигрыши в лотерею

“По условиям выигрыша, выигрыши на сумму более 3 млн грн выплачиваются в течение 60 месяцев. Свой лотерейный билет я сдал распространителю ООО “М.С.Л.” в феврале 2016-го. Через некоторое время мне пришел ответ, что билет действительно выигрышный, прошел экспертизу и с тех пор начался отсчет 60 месяцев. И каждый год, в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства, я должен был декларировать ту сумму, которую получал”, – рассказал он.

В “М.С.Л” сообщали, что розыгрыш, во время которого Павлюк сорвал джек-пот, состоялся 30 января 2016 года. Билет купил его дедушка Николай, потом он решил подарить выигрышный чек внуку. Размер выигрыша составил 3,325 млн грн.

Постепенная выплата выигрыша – общепринятая практика операторов лотерей, объясняет пресс-служба оператора.

Павлюк за последние пять лет задекларировал почти 3,5 млн грн выигрыша (только в 2021 году – почти 2 млн грн).

Инфографика: radiosvoboda.org

Из всего выигрыша, по словам нардепа, он уплатил 500 тыс. грн налогов и более 50 тыс. грн военного сбора. Разницу между размером выигрыша, указанного на сайте “М.С.Л.” и задекларированной суммой он объяснил своей ошибкой при подаче декларации и ошибкой оператора – в релизе указали не весь выигрыш.

Слова депутата “Радіо Свобода” подтвердили в “М.С.Л.”.

“Размер его выигрыша в лотерее “Мегалот” составлял 3 349 858 грн. Из них размер самого “Мегаприза” составляет 3 325 000 грн, а 24 858 грн – выигрыш, полученный благодаря опции “системная ставка”, – сказано в ответе оператора.

Контекст:

Павлюку 28 лет, до избрания народным депутатом он работал в военной прокуратуре, говорится в его профиле на сайте Верховной Рады.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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