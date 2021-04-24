 

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева отказались от услуг няни

24.04.2021, 19:12, Разное
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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева решили отказаться от услуг няни для новорожденной дочери. По словам певца, он и жена могут справиться с малышкой сами.
Альбина Джанабаева стала мамой в третий раз 12 апреля. О своей беременности певица пояснила фанатам незадолго до родов. Артистка решила на афишировать свое «интересное» положение, поскольку считает эту тему очень личной. Сейчас звездные супруги находятся в приятных хлопотах. Валерий Меладзе с охоткой отправляется в детские магазины, чтобы купить все необходимое для малышки.

Артист очень счастлив снова испытать радость отцовства. Он готов присматривать за новорожденной дочерью, пока Альбина Джанабаева будет отлучаться на какие-то короткие мероприятия.

У Меладзе от артистки есть два сына. Роман с ней он скрывал много лет. Отношения Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой начались еще тогда, когда певец состоял в официальном браке с предыдущей женой. Когда вскрылась измена и стало известно о наличии внебрачных детей, супруги развелись. Несколько лет спустя Меладзе и Джанабаева официально оформили отношения. Артист не раз говорил, что вторая жена является главной женщиной в его жизни.



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