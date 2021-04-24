Певица Валерия мечтает снова стать бабушкой

Известная российская певица Валерия мечтает стать бабушкой во второй раз. Ее первая внучка Селин от сына Арсения появилась на свет почти четыре месяца назад. Теперь артистка старается проводить с малышкой все свободное время.

Арсений и Лиана Шульгины стали родителями 1 января. 31 декабря будущая мама начала чувствовать схватки, но дотерпела до боя курантов, а только потом отправилась в роддом. Вся семья счастлива, что родилась девочка. Валерия души не чает во внучке, старается петь для нее песни, а малышка реагирует на длинные и высокие ноты. Артистке приходится прикладывать силы, чтобы завлечь ее.

По словам Валерии, маленькая Селин является очень красивым ребенком. Она похожа на ее сына Арсения. Черты невестки Лианы у девочки так же есть, но их меньше.

Валерия мечтает, чтобы дети подарили ей еще внуков. Она не исключает, что это радостное событие произойдет в ближайшем будущем, поскольку Арсений и Лиана Шульгины вряд ли остановятся на рождении только одного ребенка.

Напомним, что сын Валерии женился на своей избраннице в августе прошлого года. На тот момент его невеста уже была беременна. О своем “интересном положении” она пояснила за несколько месяцев до родов, удивив, в том числе, семью артистки.

Источник: sobesednik.ru