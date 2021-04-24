 

Певица Валерия мечтает снова стать бабушкой

24.04.2021, 19:12, Разное
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Известная российская певица Валерия мечтает стать бабушкой во второй раз. Ее первая внучка Селин от сына Арсения появилась на свет почти четыре месяца назад. Теперь артистка старается проводить с малышкой все свободное время.
Арсений и Лиана Шульгины стали родителями 1 января. 31 декабря будущая мама начала чувствовать схватки, но дотерпела до боя курантов, а только потом отправилась в роддом. Вся семья счастлива, что родилась девочка. Валерия души не чает во внучке, старается петь для нее песни, а малышка реагирует на длинные и высокие ноты. Артистке приходится прикладывать силы, чтобы завлечь ее.

По словам Валерии, маленькая Селин является очень красивым ребенком. Она похожа на ее сына Арсения. Черты невестки Лианы у девочки так же есть, но их меньше.

Валерия мечтает, чтобы дети подарили ей еще внуков. Она не исключает, что это радостное событие произойдет в ближайшем будущем, поскольку Арсений и Лиана Шульгины вряд ли остановятся на рождении только одного ребенка.

Напомним, что сын Валерии женился на своей избраннице в августе прошлого года. На тот момент его невеста уже была беременна. О своем “интересном положении” она пояснила за несколько месяцев до родов, удивив, в том числе, семью артистки.

Источник: sobesednik.ru



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