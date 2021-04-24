«Югра» стала победительницей Высшей хоккейной лиги

Ханты-мансийский клуб «Югра» обыграла в финале плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) новокузнецкий «Металлург», став обладателем Кубка Петрова.

Финальная серия продолжалась пять матчей. В последнем матче в Ханты-Мансийске «Югра» оказалась сильнее со счетом 2:1, добыв победу в овертайме. У «Югры» отличились Александр Коннов и Андрей Чуркин, у «Металлурга» – Максим Кицын. Общий счет серии – 4:1, передает РИА «Новости».

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) идет финальная серия между ЦСКА и омским «Аванградом». Счет в серии 2:1 в пользу москвичей, в субботу между командами проходит четвертый матч.