 

«Югра» стала победительницей Высшей хоккейной лиги

24.04.2021, 18:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ханты-мансийский клуб «Югра» обыграла в финале плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) новокузнецкий «Металлург», став обладателем Кубка Петрова.

Финальная серия продолжалась пять матчей. В последнем матче в Ханты-Мансийске «Югра» оказалась сильнее со счетом 2:1, добыв победу в овертайме. У «Югры» отличились Александр Коннов и Андрей Чуркин, у «Металлурга» – Максим Кицын. Общий счет серии – 4:1, передает РИА «Новости».

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) идет финальная серия между ЦСКА и омским «Аванградом». Счет в серии 2:1 в пользу москвичей, в субботу между командами проходит четвертый матч.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / “Наблюдатель” сообщил, что компании Зеленских занимались “оптимизацией налогов”

08.07 / Польская PGNiG вернула Газпрому 90 млн долларов

17.02 / Возвращение адаптивного карантина, ночные обыски у крымских татар, начало “распродажи тюрем” от Минюста. Главное за день

20.10 / Мнения: РФ необходимо министерство счастья

27.06 / В ставропольском избиркоме пояснили ситуацию с инфицированными сотрудниками комиссий

06.10 / За запуск дронов у Кремля и Белого дома задержали двух человек

13.10 / Берлин стал «магнитом для диссидентов» с постсоветского пространства

31.03 / Перед Пасхой швейцарцы спешат провериться на коронавирус

29.06 / Алексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – “Спартак”

02.09 / Трамп предложил Байдену пройти проверку на допинг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика