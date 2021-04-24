Россия хочет полностью вытеснить крымских татар с территории оккупированного Крыма – Чубаров

“Российская оккупация Крыма стала причиной катастрофических последствий для уникальной территории Крымского полуострова и угроз будущему его коренных народов – крымскотатарского, караимского и крымчакского. Российская Федерация ставит целью полное вытеснение коренного крымскотатарского народа за пределы оккупированного ею Крыма”, – сказал Чубаров.

Он считает, что запрет Россией деятельности Меджлиса крымскотатарского народа “является попыткой запугивания и дезориентации крымских татар в условиях постоянных репрессий и преследований”.

“Москва не выполняет приказ Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года, обязывающий Российскую Федерацию немедленно отменить решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа. […] Мы призываем ООН найти эффективные механизмы обуздания любого государства-агрессора. Тем более если таким агрессором выступает постоянный член Совета Безопасности, которым в нашем случае является Российская Федерация”, – подчеркнул Чубаров.

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Контекст:Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, оккупационные власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

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