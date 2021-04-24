Многолетний соратник Кличко Плис нанес удар прямо в сердце личного проекта Зеленского “Большое строительство” – политолог Джангиров

“Президент Зеленский, оседлавший властные полномочия в виде решений СНБО, производит впечатление всесильного лидера. Однако новые рычаги воздействия на политическое поле никак не сказались на электоральных показателях действующего президента, а значит – и на амбициях потенциальных конкурентов. И первым в числе возмутителей спокойствия выступает мэр Киева Виталий Кличко, который в своих политических заявлениях выходит далеко за рамки киевской окружной дороги, высказываясь и по поводу обострения на Донбассе, и относительно ситуации с вакцинацией, и по тарифам”, – написал Джангиров.

Он считает, что в одной команде с Кличко против Банковой выступает и руководитель Государственной аудиторской службы Геннадий Плис.

“Многолетний соратник киевского мэра накануне нанес удар прямо в сердце личного политического проекта президента Зеленского и одновременно экономического фундамента переизбрания Владимира Александровича на второй срок – “Большому строительству”. Госаудитслужба, согласно ответу ее пресс-службы на запрос издания “Левый берег” выявила более 400 млн грн злоупотреблений в “ковидном” фонде, который едва ли не наполовину был отправлен на такое важное и нужное “антиковидное” мероприятие, как строительство дорог (“чтобы “скорые” быстрее доезжали”, по официальной версии)”, – написал Джангиров.

Он напомнил, что это уже не первая попытка Госаудитслужбы разобраться в “национальных особенностях “Большого строительства”.

“Так, предшественник г-на Плиса на этом посту Игорь Буграк тоже выявил на опекаемом президентом мегапроекте множество нарушений и даже приказал разорвать два больших контракта с любимчиками Банковой – турецкой компанией “Онур Конструкцион Интернешнл”. Правда, эта попытка стоила ему должности, а дело замяли – обошлось просто переназначением тендеров. Теперь же новый отчет Госаудитслужбы уже нельзя будет так просто спрятать; все сложнее становится отрицать “схематоз” в “Большом строительстве”. И, что интересно, формальных претензий к Геннадию Плису быть не может, все упомянутые расследования были проведены под руководством его предшественника”, – отметил Джангиров.

Политолог считает, что такой оперативный и обстоятельный ответ Госаудитслужбы на запрос LB.ua означает, что глава ведомства “никуда из “команды Кличко” не переходил и становиться игроком “команды Банковой” или “команды Грушевского” не собирается”.

“Что же касается находящихся на “низком старте” информационных ресурсов Виталия Кличко, то они уже готовы нанести контрудар по “дорожной коррупции” в ответ на демонстративную попытку “Укравтодора” забрать под себя достройку мостов через Днепр, незавершенность которых вменяли в вину киевскому мэру. Кстати, имея “своего человека” на посту “главного ревизора” страны плюс достаточно мощный пул СМИ, команда Кличко оказывается неплохо подготовленной к грядущим информационным войнам. А коррупция в “Большом строительстве” – это прямо-таки вечная (до президентских выборах) тема”, – подчеркнул эксперт.

По его информации, лоббировал кандидатуру Плиса на эту должность его непосредственный руководитель, министр финансов Сергей Марченко.

“Его премьерские амбиции уже давно являются “секретом Полишинеля”, а недавние жесткие публичные выпады против [украинского Исполнительного комитета реформ Михаила] Саакашвили и [министра здравоохранения Максима] Степанова – демонстративно-эпатажная попытка показать, “кто в доме хозяин”. Судя по истории с аудитом “ковидного” фонда, г-н Марченко сделал свои ставки не в пользу Банковой. Сделают ли в ответ на эти ставки свои выводы у Зеленского?” – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1176511212794287&id=100013062576677

Контекст:Верховная Рада Украины в апреле 2020 года внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею. В итоге они решили уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда несколько раз увеличивали.

Деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Кроме того, средства фонда тратили на строительство и ремонт дорог, а также на поддержку предпринимателей и граждан, потерявших работу из-за жесткого карантина.

Согласно данным на сайте Министерства финансов Украины, самую большую часть фонда (39,7%, или 26,4 млрд грн) потратили на ремонт и строительство дорог. Еще 29,2% (19,4 млрд грн) ушли на сферу охраны здоровья, 19,3% (12,8 млрд грн) – на соцзащиту.

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