 

Часть россиян может досрочно выйти на пенсию по старости

24.04.2021, 18:24, Разное
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Член Совета федерации Елена Бибикова объявила о наличии отдельной части россиян, которой позволяется выйти на пенсию преждевременно. По словам заместителя главы социального комитета, такое право есть у граждан, которые воспитали ребенка-инвалида до восьмилетнего возраста. При этом досрочно выйти на пенсию получится только у одного из родителей воспитанника с особым социальным статусом.

Кроме того, имеет значение стаж служебной деятельности родителей детей-инвалидов. Женщины должны отработать хотя бы 15 лет, чтобы выйти на пенсию в возрасте 50 лет. А мужчины, вырастившие ребенка-инвалида до восьмилетнего возраста, смогут получать пенсию в 60, если их официальный стаж работы не менее 20 лет.

Напомним, Министерство труда выдвинуло инициативу об изменении дополнительных выплат работникам определенных организаций. Вопрос коснулся некоторых сотрудников предприятий угольной промышленности и членов экипажей гражданских самолетов. Авторы новшества хотят избавить часть россиян от необходимости доказывать длительность стажа работы, чтобы их право на дополнительные выплаты к пенсии было подтверждено. Исследованием соответствующих архивных документов предложено заниматься Пенсионному фонду самостоятельно.



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