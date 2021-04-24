 

Есть пострадавшие: возле ТЦ в Москве открыли стрельбу

24.04.2021, 18:24, Разное
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На парковке возле одного из торговых центров в Москве произошла драка со стрельбой. Инцидент попал в объектив камер наружного наблюдения. На них видно, что конфликт произошел между четырьмя людьми. Как оказалось позже – по одну сторону оказались двое таксистов, им оппонировали граждане Белоруссии. Один из водителей восемь раз выстрелил в воздух, а затем и открыл огонь по несговорчивым собеседникам. Пострадал один человек – его доставили в больницу. Остальных спорщиков задержали. Сообщается, что конфликт между ними произошел на бытовой почве.



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