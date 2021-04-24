Российский диетолог перечислил основные источники витамина C

Доктор Марина Макиша пояснила о том, как обеспечить организм полезными веществами. Диетолог перечислила основные источники витамина C, улучшающего иммунную систему.

Давно известно, что витамин С укрепляет иммунитет, кроме того, это вещество является мощным антиоксидантом. Есть среди его свойств также регуляция и катализация в биохимических процессов, выступает он и в роли кореагента. При этом природным путем в организме человека аскорбиновая кислота не синтезируется. Поэтому пополнять ее запасы можно только через продукты питания.

Диетолог Марина Макиша назвала пищу, которая содержит наибольшее количество витамина C. В первую очередь, это плоды шиповника, чтобы обеспечить суточную норму, достаточно употребить менее 15 грамм ягод. Однако при этом следует правильно принимать этот полезный дар природы. Шиповник нужно не варить, а заваривать, настаивая до охлаждения. При этом термообработка сокращает процент витамина вдвое, что нужно обязательно учитывать. Кроме того, много витамина С и в других ягодах, облепихе, черной смородине, богаты им и плоды киви. Насытит организм витамином C болгарский перец, а также петрушка.

При этом, несмотря на стереотипы, цитрусовые содержат только половину дневной нормы этого полезного для иммунитета вещества. Планируя свое привычное меню, следует помнить и о возможности передозировки витамина С. В таком случае у человека могут появиться высыпания на коже или возникнуть иного типа аллергия.

Источник: inforeactor.ru