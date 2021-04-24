Секрет долголетия нашли в доступном напитке и популярном фрукте

Мощным ключом долголетие являются обычные продукты питания. Так, продлить жизнь и улучшить ее качество помогут доступный напиток и популярный фрукт, которые можно купить в любом магазине.

Для того, чтобы дольше оставаться здоровым и полным энергии, необходимо правильно питаться. В рацион должны входить не только продукты, содержащие все необходимые витамины, но и влияющие на долголетие. К ним относится доступный любому россиянину напиток какао, который называют мощным ключом долголетия. Исследования учёных доказали возможность напитка достичь снижения холестерина.

Полезно какао и для мозга, усиливая приток крови, ароматная чашечка на завтрак помогает при болезнях сосудов. Продукты с высоким содержанием какао-бобов снижают кровяное давление, регулируя систолический и диастолический показатели за счёт антиоксидантов. Эти же вещества помогают и замедлить старение, а цинк и флавоноиды защищают организм от окислительного стресса.

Не менее важно добавлять в утреннее меню и авокадо, высокое содержание клетчатки в нем поможет быстрее похудеть. В этом фрукте больше мононенасыщенных жиров, чем в оливковом масле. Также плод понижает опасность возникновения метаболического синдрома, не допустив увеличения талии и высокого содержания в крови сахара и триглицеридов. Провоцирует фрукт и повышение уровня «хорошего» холестерина ЛПВП. У тех, кто регулярно ест авокадо, реже фиксируется диабет и рак, а также сердечные и почечные болезни.

Как и какао, этот южный плод регулирует артериальное давление. Кроме того, одна порция нарезанной мякоти обеспечивает организм достаточной дозой калия. Благодаря этому вымываются излишки натрия, и расслабляются стенки кровеносных сосудов. Сделав авокадо постоянным ингредиентом в своем рационе, можно избежать опасности инсульта и достичь долголетия.

Источник: profile.ru