 

В Китае обнаружили, что сок микрозелени брокколи отлично сжигает жир

24.04.2021, 18:14, Новости дня
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Лабораторные исследования, проведенные в нескольких китайских вузах, показали, что сок микрозелени брокколи сжигает жир лучше, чем медицинские препараты.

Испытания проводились на лабораторных мышах, которых предварительно откармливали, пока у грызунов не началось настоящее ожирение. Затем одну группу поили соком микрозелени брокколи, другой же давали препарат, считающийся эффективным для похудания.

Результат впечатлил исследователей. Сок оказался более эффективным для сброса лишнего веса. Кроме того, у него нет тех побочных эффектов, которые есть у лекарственного средства. Зато сок микрозелени брокколи даже повысил усваиваемость глюкозы в организмах лабораторных мышей.



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