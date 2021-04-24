 

Мужчина ранил охранника и заперся с оружием в квартире в Алма-Ате

24.04.2021, 17:42, Новости дня
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Полиция в Алма-Ате проводит операцию по задержанию мужчины, ранившего охранника и запершегося в квартире с оружием, жильцы дома эвакуированы. От переговоров стрелок отказался.

В Алма-Ате проходит спецоперация по задержанию мужчины, запершегося в квартире с оружием. Операция длится уже несколько часов. Сообщается, что жильцы дома эвакуированы, переговоры со стрелком ни к чему не привели.

«Вооруженный мужчина отказывается вступать в диалог. При этом он произвел более 10 выстрелов в сторону лестничной площадки. В результате конфликта, возникшего между охранником жилого комплекса и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья. Он госпитализирован», –  сообщили РИА «Новости» в департаменте полиции города.

На место происшествия стянуты силы полиции, принимаются меры по задержанию подозреваемого.



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