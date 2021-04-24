Названы нарушения, о которых говорят холодные ладони

Доктор Сергей Агапкин пояснил о нарушениях в организме, связанными с холодными ладонями. Эта тема поднималась в рамках передачи «О самом главном».

По словам специалиста, у человека могут быть холодные ладони в результате проявления физиологической реакции на спортивные нагрузки. Такой признак наблюдается у людей, которые придерживаются низкокалорийной диеты, поскольку нарушается процесс терморегуляции.

Важно исключить заболевания щитовидной железы, нервной системы и болезни Рейно. Иногда холодные руки свидетельствуют о нарушении кровообращения при анемии или же вегето-сосудистой дистонии.

Обследование стоит начинать у врача-терапевта. Если будет необходимость, он направит пациента к эндокринологу и невропатологу.

Источник: aif.ru