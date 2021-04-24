Исследователи запустили способный отслеживать крошечный космический мусор новый радар

Исследователи объявили о запуске на территории Коста-Рики нового гигантского космического радара, способного отслеживать частицы орбитального мусора размером всего в пару сантиметров. Компания-разработчик LeoLabs заявила о полной работоспособности уникального оборудования менее чем через год после старта строительства.

Один из руководителей компании LeoLabs, предоставляющей широкий спектр коммерческих услуг радиолокационного слежения за объектами в пределах низкой околоземной орбиты, Дэн Чеперли назвал построенный агрегат “самым совершенным”. Упоминая о его возможностях, он отметил, что умная система способна производить отслеживание объектов, минимальный размер которых подобен мячу для гольфа, движущихся со скоростью до 30 тысяч километров в час. Примечательно, что радар может мониторить как активные спутники, так и космический мусор, подавляющее большинство которого на отслеживаемом им уровне является совокупностью техногенных объектов. Важно понимать, что такой мусор представляет угрозу для будущих космических миссий, поэтому клиенты фирмы-производителя проявляют большую заинтересованность в слежении за подобными объектами. При этом функционально такие подопечные LeoLabs задействованы в наиважнейших отраслях жизнедеятельности – к их числу относятся ряд спутниковых операторов, оборонных, космических и регулирующих органов, страховых и научных учреждений.

Разработчики отмечают, что объекты космического мусора в течение последних десятилетий заполняют орбиту планеты все сильнее, а в ближайшей перспективе, когда представители частных компаний начнут разворачивать еще больше масштабных спутниковых группировок, проблема станет намного серьезней. Необходимость в таких радарах также обусловлена фактором огромной угрозы, которую представляют для МКС и грядущих пилотируемых миссий вышедшие из строя аппараты или их обломки. К слову, один из соучредителей LeoLabs Эд Лу напомнил, что орбитальный мусор очень малых размеров, который не может отслеживать министерство обороны США, является для астронавтов на борту Международной космической станции одной из основных опасностей.

Впрочем, после запуска в Коста-Рике нового радара, компания гарантирует абсолютный охват низкой околоземной орбиты посредством группы из четырех радаров. Более того, LeoLabs анонсирует строительство еще большего количества единиц аналогичного оборудования по всей планете – это позволит не отстать от динамики возрастающей активности на низкой околоземной орбите, которая становится все более перегруженной день ото дня.

Источник: 3dnews.ru