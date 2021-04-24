Названы наиболее вредные для поджелудочной железы продукты

Врач Врач Сергей Грошев пояснил о правилах здорового питания и оптимальном рационе. Кандидат медицинских наук назвал продукты, наиболее вредные для поджелудочной железы.

Один орган с двумя функциями

Одним из важнейших органов пищеварительной системы является поджелудочная железа. Именно благодаря ее секреции усваиваются необходимые полезные вещества и поддерживается необходимый метаболизм. Со слов кандидата медицинских наук, врача Сергея Грошева, кроме пищеварительной, поджелудочнпя железа также выполняет эндокринную функцию. Через ее протоки выработанный секрет выводится в двенадцатиперстную кишку. В ней же вырабатывается инсулин, регулирующий глюкозный обмен в крови. Именно благодаря этому органу человек способен переваривать жиры, углеводы и белки. При недугах поджелудочной железы проблемы наблюдаются и в обмене веществ, и в желудочно-кишечном тракте.

Вредные продукты

Чтобы не заработать серьезное заболевание, следует отказаться от употребления вредных блюд. К ним доктор Грошев относит алкогольные напитки вместе с чрезмерными порциями белка. Из-за распития спиртного с обильными мясными закусками можно получить несварение, симптомами которого станут диарея, метеоризм и отрыжка с гнилостным запахом. В крайне тяжёлых ситуациях наблюдается даже повышение температуры, как признак острого воспаления железы. При панкреатите отмечается недостаточность функций поджелудочной.

Наследственность и онкология

Необходимо учитывать при формировании рациона и наследственные факторы. В ряде случаев вероятно возникновение сахарного диабета, а иногда и злокачественных опухолей. Причем, если при хроническом панкреатите и диабете ухудшается переработка пищи, то рак часто не настолько очевиден и поэтому трудно поддается диагностике. Обнаруженная же на поздних стадиях онкология трудно поддается лечению и имеет высокий процент смертности среди пациентов.

Правильная пища для поджелудочной железы

Наиболее здоровой едой для поджелудочной железы станут блюда из разных продуктов. Такая смешанная пища должна содержать как небольшие дозы сахара и жиров, так и белки, а также растительную клетчатку. Чтобы дольше сохранять здоровья, доктор Грошев рекомендует не объедаться, делая порции небольшими. Категорически запрещено пить натощак алкоголь и добавлять в яства слишком много жиров.

Источник: slovodel.com