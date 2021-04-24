 

Климатические изменения на Земле сдвинули ось планеты

24.04.2021, 17:20, Новости дня
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Китайские ученые утверждают, что за последние годы магнитные полюса Земли сдвинулись примерно на четыре метра. Эту же информацию подтвердили и в Соединенных Штатах. Также наблюдается смещение оси планеты.

По мнению экспертов, виновно в этом глобальное потепление, которое привело к таянию ледников. Соответственно, в сдвиге оси виновно и человечество, деятельность которого эмитирует огромное количество парниковых газов.

Кроме прочего, ученые говорят, что скорость сдвигов магнитных полюсов выросла примерно в 17 раз по сравнению с 80-ми годами прошлого столетия. Если динамика останется прежней, вскоре смещение полюсов станет весьма заметным. Предвидеть все последствия невозможно, утверждают специалисты.



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