Почему её скрючило? – Личное мнение

Одну мою знакомую увезли в больницу. Чуть за 40, по нынешним меркам ещё молодая. И тут — бах, стало внезапно плохо.

Скорая. Реанимация. Интенсивная терапия.



Фото: Соцсети

Собиралась на море, а попала в реанимацию.

Нет, это сто лет назад 40 — бабка. А теперь — самый расцвет. С хрена ли — в больницу?

Оказалось, зажим. Просто зажим в спине. Поплохо до такой степени, что уже думали — инсульт.

По данным ВОЗ, 20 миллионов россиян ведут малоподвижный образ жизни. Из-за недостатка движения возникают нарушения осанки и гипертонус тонических мышц, которые невозможно расслабить самостоятельно. Итог — постоянные боли в спине, а иногда и вот так — полуобморок и больница.

Ну, а кто не так живёт? Часами — в пробке. Весь день — за компом. Отпуск — опять летишь 6 часов до нормального моря.

Вполне логично, что всех и скрючивает.

В отчёте ВОЗ за 2018 год боль в нижней части спины значится на первом месте среди причин, которые нарушают нормальную жизнедеятельность человека, сильно снижают качество жизни. Пятое место — у боли в шее. В России миллионы людей привыкли жить с болью, ограниченной подвижностью, спиной в форме буквы «зю».

Или закупаться перцовыми пластырями и обезболивающими. Перевязываться поясами с собачьей шерстью. Что там ещё в списке бесполезных действий при болях в спине — призыв шамана с бубном до тех пор, пока не попадёшь в интенсивную терапию, а оттуда на стол к хирургу?

Не нужно привыкать к периодическим болям, ограниченной подвижности и снижению качества жизни от всего этого — нужно искать и устранять причину проблемы.

В России ещё в 2008 году изобрели уникальную методику для лечения болей в спине и болезней позвоночника Cordus&Sacrus. Уникальную в масштабах всего мира. Создатель методики Cordus&Sacrus — нейрофизиолог Юрий Корюкалов. Кандидат биологических наук, автор 50+ научных работ и публикаций. Его компания уже два года является лидером по производству и экспорту высокотехнологичных медицинских изделий из России. Из России туда, к ним.



Нейрофизиолог Юрий Корюкалов, создатель методики Cordus&Sacrus

И крайне примечательно, методика Cordus&Sacrus до сих пор не обрела здесь, на родине, в России, той бешеной популярности, какую получила в Северной Америке и Европе. Более 90% продукции Cordus&Sacrus идет на экспорт. Как обычно — гениальные русские изобретения ценятся где угодно, только не у нас.

То ли мы меньше заботимся о таких «незначительных» проблемах как боль в спине, то ли обращаем внимание не на те новости, которые действительно важны для каждого из нас.

Методика основана на гравитационной терапии. То есть, работает за счёт веса самого пациента. И аппараты с руками отрывают пациенты и медики по всему миру, включая Европу и США: за 10 лет в 48 странах уже продано более 100’000 аппаратов Cordus&Sacrus.

Без всякой поддержки правительства, без госзаказов, без грантов — аппараты, придуманные российскими учеными-нейрофизиологами, оказались супер-мега-инновацией в лечении болей в спине и заболеваний позвоночника по всему миру. Кроме, к сожалению, России. Хотя это один из немногих примеров того, как отечественная разработка, стартовав без всякой поддержки государства, «взлетела» в мировых масштабах. Причём «взлетела» на суперконкурентном, устоявшемся медицинском рынке и теперь продаётся по всему миру в бешеных объёмах.

У методики Cordus&Sacrus научно доказанная эффективность — 78% по клиническим исследованиям хронических проблем позвоночника в 2014 году в Санкт-Петербургской клинике при Российской Академии Наук. И порядка 97% — по реальным данным продаж на мировом рынке: производитель исходит из 1% явно отмеченных возвратов проданных аппаратов и теоретического предположения, что ещё 1-2% покупателей могли не ощутить эффекта, но возвращать аппарат поленились или почему-то не захотели.

В основе методики Cordus&Sacrus — 4 принципа классической мануальной терапии позвоночника:

• Релаксация

• Растяжение

• Мобилизация

• Стабилизация

Механизм: аппарат воздействует на спазмированные околопозвоночные мышцы, которые являются причинами грыж, компрессии и 90% всех болей в спине.

Аппараты Cordus&Sacrus своими анатомическими вершинами погружаются в мышцу существенно глубже, чем при массаже даже очень опытного и сильного терапевта или другом аппаратном воздействии — до 2,8 см — на глубину расположения околопозвоночных мышц. Причём делают это плавно, под влиянием веса самого человека. Всё происходит естественным образом, организм сам решает, какое давление для него допустимо. Поэтому методика абсолютно нетравматична и безопасна.

Другие аппараты и руки массажиста-остеопата погружаются максимум на 1 см, и массажист не может непрерывно и с одинаковой силой воздействовать на ту самую глубоко лежащую спазмированную мышцу в течение нескольких минут. А Cordus может — вершины аппарата три минуты давят на напряженные мышцы вдоль позвоночника. Нервный центр, регулирующий тонус мышцы, утомляется и «перезагружает» мышцу через расслабление, растяжение, восстановление кровотока и подвижности, (устраняется компрессия диска или нерва). А рекомендованные финальные упражнения стабилизируют результат (описание упражнений есть в инструкции к аппаратам). Упражнения — это тоже важная часть методики Cordus&Sacrus. Не стоит их игнорировать, если хотите получить устойчивый эффект.

Результат достигается через 3-5 занятий (против 10-12 сеансов массажа). Эффект длится 3-6 месяцев (против 1-3 недель у других аппаратов и 4-12 недель — после мануальной терапии).

Стоимость — от 4’990 рублей за аппарат Cordus и от 4’690 рублей за аппарат Sacrus.

По стоимости это равнозначно 1-2 походам к мануальщику, в два раза дешевле одного курса массажа, в 2,5 раза дешевле самого дешёвого массажного кресла, которое не воздействует на причину боли, потому что физически не может дотянуться до глубоких спазмированных мышц. А в комплекте Cordus&Sacrus ещё дешевле (от 8’990 рублей).

В целом один курс занятий с Cordus&Sacrus длится 10-12 сеансов через день. Можно начать на майских праздниках — заняться своим здоровьем, подлечить больную спину перед сезоном отпусков.

Методика Cordus&Sacrus запатентована. Аппараты официально зарегистрированы Росздравнадзором как строго медицинские изделия, есть сертификат соответствия в России и странах ТС, есть полноценная сертификация безопасности как медицинского изделия для стран ЕС, готовится сертификация в Австралии. Никакой чуда таблетки и магазинов на диване — только доказательный медицинский эффект. Полных аналогов в мире нет.

Аппарат Cordus лечит боли в спине, уменьшает грыжу, корректирует осанку, осуществляет комплексную профилактику заболеваний позвоночника. В аппарате Cordus три выемки: для шейного, грудного и поясничного отделов. Аппарат Sacrus был разработан в дополнение к Cordus по просьбе врачей. Sacrus может разгружать/изолировать/расслаблять крестец, область диафрагмы или основания черепа. Внутри обеих моделей находится неодимовый магнит для улучшения нервной проводимости и активации капиллярного кровотока. Остеопаты отмечают, что наиболее эффективно после 35 лет одновременное комплексное применение аппаратов Cordus и Sacrus.

Очень важно, что перед продажей специалист компании проводит с покупателями подробную консультацию и не продаст аппарат, если обнаружит противопоказания. Покупатель может не переживать, что аппарат навредит. Ему просто не продадут аппарат даже при подозрении на противопоказания. И никто не продаст аппарат, если проблема пациента относится к тем 4% случаев заболеваний спины и позвоночника, при которых методика неэффективна, а требуется, к примеру, оперативное вмешательство.

В течение месяца после покупки Cordus&Sacrus можно вернуть и получить деньги обратно, если эффекта нет. Ни одна другая система лечения болезней позвоночника не предлагает таких условий. При этом на возврат приходится всего 1% аппаратов по всему миру!

Заказать аппараты для лечения по методике Cordus&Sacrus от отечественных Кулибиных, которые порвали мировой рынок, можно по этой ссылке.

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У нас у всех есть проблемы со спиной — даже у тех счастливчиков, которых пока не скрючило. Не доводите себя до больницы, до операций и вызова Скорой. Заботиться о себе, любить себя — это, прежде всего, быть здоровыми.

С огромным удовольствием советую вам аппарат Cordus&Sacrus — это реально классная вещь.

А какая у вас главная проблема со здоровьем?

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