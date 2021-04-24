Мнение: Дипломатический садизм

Чехия выслал из страны 18 дипломатов.

Литва, Латвия, Эстония, Словакия объявили о высылке россиян с диппаспортами.

Москва, страны ЕС и США взаимно выслали уже около 150 дипломатов и сотрудников посольств.

Путин подписал указ, которым ограничил возможность найма россиян на работу в дипломатические представительства государств, которые совершают «недружественные действия» в отношении России…. Это скорей всего не остановит процесс высулки российских дипломатов, а, скорей, даже наоборот, ускорит…

Это уже начинает попахивать дипломатическим садизмом.

Люди всю жизнь мечтали любить Родину, работая за пределами России, выучились, получили назначения в посольства и консульства России.

И что теперь? Возвращаться в Россию? И любить Россию в России?

Рис. отсюда

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