 

В Госдуме оценили сообщения о возможном запрете импорта чешского пива

24.04.2021, 16:48, Новости дня
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«Горячим головам» со стороны Чехии надо немного остудиться, посмотреть на ситуацию с другой стороны. Вместо того чтобы углублять эскалацию, надо приступить к разрядке, сообщил председатель комитета по экономической политике в Госдуме Сергей Жигарев.

«Изначально наши отношения с Чехией складывались не очень просто, а то, что сейчас происходит, к этому нельзя относиться положительно, безусловно, несет вред нашим отношениям с Чехией, и чешскому бизнесу в России. Не хотелось бы, чтобы это выходило в уровень противостояния. Это и чешский хоккей, и чешское пиво, мы к чехам вообще хорошо относимся, чешский бизнес одним из первых в начале 90-х пришел в Россию. Поэтому я просто думаю, что горячим головам со стороны Чехии надо немного остудиться, посмотреть на ситуацию с другой стороны. Вместо того чтобы углублять эскалацию, надо приступить к разрядке», – цитирует «Говорит Москва» Жигарева.

В субботу «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах сообщил, что власти рассматривают введение запрета на импорт чешского пива в качестве ответа на высылку дипломатов из Праги.

Глава «Трезвой России», член Общественной палаты Султан Хамзаев заявлял о необходимости запретить чешское пиво в ответ на действия Праги в отношении Москвы. Однако директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз сказал газете ВЗГЛЯД, что российский рынок абсолютно не заметит отсутствие на прилавках в магазине чешского пива, если будет принято решение бойкотировать товары из этой страны.

Между тем подавляющее большинство – почти 70% участников опроса, проведенного на сайте газеты ВЗГЛЯД, выразили готовность бойкотировать чешские бренды на фоне обострения отношения Москвы и Праги.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.



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