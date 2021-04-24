Друг стилиста Зверева рассказал о бедственном положении артиста

Российский стилист и телеведущий Сергей Зверев находится в крайне бедственном положении из-за отсутствия гастролей и прибыли от салонов красоты: у шоумэна не хватает денег даже на продукты питания, сообщил друг артиста, пожелавший не разглашать имя.

«У него нет гастролей, нет заработка, все салоны закрыты, живет на сбережения, и ходит на красные дорожки в старых нарядах. Сергей сильный, гордый и никогда не попросит помощи у коллег, но его положение бедственное. Он в депрессии. Последний раз, когда я у него был, ему было не на что купить продуктов», – цитирует друга стилиста Popcake.

Напомним, в марте 2019 года Зверев устроил акцию под стенами Кремля против строительства завода на Байкале. Позже стилист сообщал, что его вызвали в полицию для составления протокола об административном правонарушении по ст. 20.2 часть 5 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), которая предусматривает наказание в виде штрафа до 20 тыс. рублей либо до 40 часов обязательных работ. В мае того же года Тверской суд Москвы назначил Звереву административный штраф в размере 15 тыс. рублей, признав его виновным в нарушении правил одиночного пикета на Красной площади.