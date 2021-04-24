 

Демонтированные на Украине памятники Ленину предложили установить в Чернобыле

24.04.2021, 16:48, Новости дня
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Памятники Владимиру Ленину, демонтированные на Украине в рамках декоммунизации, нужно установить в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, создав там туристическую аллею в советском стиле, сообщил народный художник Украины, автор проекта мемориального комплекса «Звезда Полынь» в Чернобыле Анатолий Гайдамака.

Художник предлагает отвезти все памятники Ленину и монументы советского периода в Чернобыль и организовать там «станцию имени Ленина», передает ТАСС со ссылкой на «Укринформ».

«Мы знаем, какую беду принес Ленин Украине: миллионы жертв. Поэтому я и предлагал все памятники советского периода, особенно Ленину, отвезти в Чернобыльскую зону. И это было бы в виде советского парка, это была бы креативная туристическая аллея», – сообщил Гайдамака.

Черобыль мог бы стать популярным туристическим объектом с музеем тоталитарного режима, считает художник. «Я давно предлагаю там сделать музей тоталитарного режима, музей «холодной войны». Это тоже потенциальный туристический объект, который забыт», – сказал он.

В январе в селе Старые Трояны Одесской области снесли последний памятник Владимиру Ленину на Украине.

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.



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