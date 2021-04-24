 

Euronews – за порядком в проблемных районах Франции следит «небесная полиция»

24.04.2021, 16:42, Новости дня
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За общественным порядком в самых криминализированных районах Франции следят с воздуха: полиция в самолёте без опознавательных знаков летает на высоте 500 метров и оперативно вызывает подкрепление в те места, где обнаруживает подозрительную активность. Такое наблюдение уже помогло недавно предотвратить массовые разборки между конкурирующими бандами, передаёт Euronews.

Французская полиция после всплеска уличного насилия в Париже всё чаще использует воздушное наблюдение. В этом самолёте без опознавательных знаков находится группа стражей порядка. На высоте 500 метров самолёт облетает так называемые чувствительные зоны Иль-де-Франс. 

Подобные операции позволяют в срочном порядке отправлять на места инцидентов сотрудников правопорядка. Буквально несколько дней назад «небесная полиция» заметила подозрительное скопление людей в Савиньи-сюр-Орж, что позволило избежать драки между конкурирующими бандами. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Мы увидели, как собрались 25—30 человек. Группа очень быстро передвигалась, а в руках у людей были предметы, похожие на бейсбольные биты и сабли. Полиция своевременно вмешалась. Обошлось без погибших и пострадавших. 

По данным МВФ Франции, в минувшем году число столкновений между бандами возросло на 25 процентов. Воздушное наблюдение, уверены в полиции, позволяет повысить эффективность работы правоохранительных органов за счёт лучшего распределения персонала на местах. 

Дата выхода в эфир 22 апреля 2021 года. 



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