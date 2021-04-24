В Зимбабве военный вертолет упал в жилом секторе, есть погибшие

Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека – летевшие в вертолете два пилота и авиатехник, а также ребенок, лежавший в момент инцидента на земле.

Пострадали еще два человека – мать и ее дочь. Их отправили в больницу с ожогами.

В AFZ рассказали, что вертолет Agusta Bell 412 выполнял учебно-тренировочный полет. В ходе падения он врезался в дом.

Военные Зимбабве назвали инцидент несчастным случаем. При этом причина авиакатастрофы официально еще не называлась.

Контекст:Вместимость вертолета Agusta Bell 412 – до 13 пассажиров.

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