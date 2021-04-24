В США возобновят вакцинацию препаратом Johnson & Johnson. Паузу делали из-за тромбов

Эксперты Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) определили изучили препарат и пришли к выводу, что она безопасна и эффективна для предотвращения COVID-19.

FDA установило, что имеющиеся данные показывают, что известные и потенциальные преимущества вакцины перевешивают известные и потенциальные риски для людей в возрасте 18 лет и старше.

“В настоящее время имеющиеся данные показывают, что вероятность возникновения тромбоцитопении очень мала, но FDA и CDC будут продолжать изучать этот риск”, – говорится в сообщении.

Контекст:The Wall Street Journal 9 апреля писал, что в американских штатах Северная Каролина и Колорадо временно закрылись два центра массовой вакцинации после того, как некоторые люди испытали побочные эффекты после вакцинации препаратом против коронавируса Janssen. Американские регуляторы 13 апреля рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом в США.

О случаях тромбоза после вакцинации Johnson & Johnson сообщали и в Европе. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) 9 апреля начало проверку возможной связи между вакцинацией препаратом Johnson & Johnson и случаями появления тромбов. 13 апреля компания отложила начало применения своей вакцины в Европе.

По результатам проверки EMA заявило, что тромбы необходимо отнести к очень редким побочным эффектам вакцины против Janssen. При этом агентство заверило, что преимущества вакцины превышают риски от побочных эффектов.

Препарат Johnson & Johnson – первая зарегистрированная ВОЗ вакцина против коронавируса, которая требует введения одной дозы. В США его одобрили в конце февраля, препарат стал третьим одобренным в Штатах после Moderna и Pfizer/BioNTech. Также этой вакцине дали разрешение для применения в Канаде и Евросоюзе.

В Johnson & Johnson заявляли, что по предварительным результатам третьей фазы клинических испытаний, эффективность вакцины составила от 66% до 72%. В исследовании участвовало 43 783 человека. Вакцину можно будет хранить в течение двух лет при температуре -20 °C, не менее трех месяцев ее можно хранить при температуре +2…+8 °C.

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