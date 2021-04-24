 

В США возобновят вакцинацию препаратом Johnson & Johnson. Паузу делали из-за тромбов

24.04.2021, 16:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперты Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) определили изучили препарат и пришли к выводу, что она безопасна и эффективна для предотвращения COVID-19.

FDA установило, что имеющиеся данные показывают, что известные и потенциальные преимущества вакцины перевешивают известные и потенциальные риски для людей в возрасте 18 лет и старше.

“В настоящее время имеющиеся данные показывают, что вероятность возникновения тромбоцитопении очень мала, но FDA и CDC будут продолжать изучать этот риск”, – говорится в сообщении.

Контекст:The Wall Street Journal 9 апреля писал, что в американских штатах Северная Каролина и Колорадо временно закрылись два центра массовой вакцинации после того, как некоторые люди испытали побочные эффекты после вакцинации препаратом против коронавируса Janssen. Американские регуляторы 13 апреля рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом в США.
О случаях тромбоза после вакцинации Johnson & Johnson сообщали и в Европе. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) 9 апреля начало проверку возможной связи между вакцинацией препаратом Johnson & Johnson и случаями появления тромбов. 13 апреля компания отложила начало применения своей вакцины в Европе.
По результатам проверки EMA заявило, что тромбы необходимо отнести к очень редким побочным эффектам вакцины против Janssen. При этом агентство заверило, что преимущества вакцины превышают риски от побочных эффектов.
Препарат Johnson & Johnson – первая зарегистрированная ВОЗ вакцина против коронавируса, которая требует введения одной дозы. В США его одобрили в конце февраля, препарат стал третьим одобренным в Штатах после Moderna и Pfizer/BioNTech. Также этой вакцине дали разрешение для применения в Канаде и Евросоюзе.
В Johnson & Johnson заявляли, что по предварительным результатам третьей фазы клинических испытаний, эффективность вакцины составила от 66% до 72%. В исследовании участвовало 43 783 человека. Вакцину можно будет хранить в течение двух лет при температуре -20 °C, не менее трех месяцев ее можно хранить при температуре +2…+8 °C. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.09 / “Новое широкомасштабное наступление”. В минобороны Армении заявили, что Азербайджан начал атаку по двум позициям

01.12 / Страны НАТО высказались за диалог и «сдерживание» России

20.11 / Из-за нездоровых пищевых привычек через тридцать лет у половины населения Земли будет лишний вес

31.03 / В доме мытищинского стрелка нашли крупный арсенал оружия

25.04 / Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении

12.01 / Сейсмолог оценил угрозу землетрясений в России

18.01 / Пациентов с COVID-19 в США начали лечить низкими дозами радиации

29.03 / Казанский цирк запретил выступления слонов после двух ЧП

06.10 / Азербайджан пригрозил Армении применением оружия, обладающего большой разрушительной силой

03.09 / В Беларуси за поддержку протестов задержали двух шоуменов, в том числе ведущего “Славянского базара”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика