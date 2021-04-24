Байден и его команда хотят стабильности с Россией, чтобы заниматься Китаем – экс-посол США в Москве

“Я знаю, что хочет Байден и его команда. Он хочет стабильных отношений с Россией. И он это говорил уже много раз. Стабильность. И ты знаешь, почему они хотят стабильность, Алексей? Они хотят стабильность с Россией, чтобы заниматься Китаем. Чтобы делать нашу новую внешнюю политику со всей сосредоточенностью, как мы будем бороться с Китаем, как мы будем работать с китайцами”, – сказал дипломат.

По его словам, высылка Вашингтоном российских дипломатов – “реакция на прошлое”, на действия президента РФ Владимира Путина во время президентства главы Белого дома Дональда Трампа.

“А сейчас мы хотим какое-то стабильное время. Давайте говорить о ядерном оружии, strategic stability talks, давайте продолжать СНВ-3 (договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. – “ГОРДОН”), как вы говорите на русском языке. И это прекрасно. Я 100% это поддерживаю как человек, который помогал делать этот договор. Но они больше не хотят никаких новостей, никакого шума из России”, – объяснил Макфол.

Он считает, что такая позиция Белого дома “может быть ошибкой”.

Контекст:Новый виток кризиса в российско-американских отношениях начался после интервью президента США Джо Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

В день публикации интервью Байдена МИД России вызвал своего посла в США для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

За последние два месяца США ввели несколько пакетов новых антироссийских санкций. В частности, 15 апреля решили применить ограничения, которые коснулись 32 лиц, вероятно, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам. Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

Также в сотрудничестве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой США ввели санкции против восьми компаний и физлиц, связанных с продолжающейся оккупацией Россией Крыма и репрессиями на полуострове.

15 апреля США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Как отмечало агентство Reuters, у США и Китая есть разногласия относительно влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, по экономическим вопросам, ситуации в Гонконге и Тайване, а также относительно соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Штаты обвиняют Китай в геноциде уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в этом регионе).

В феврале 2021 года Китай призвал США наладить диалог. Но для этого, подчеркнул глава МИД КНР Ван И, Вашингтон должен прекратить “очернять” Коммунистическую партию Китая, не вмешиваться во внутренние дела Китая, касающиеся Гонконга, Синьцзяна и Тибета, а также не поднимать вопрос о независимости Тайваня, сообщило издание Global Times.

Администрация президента США Джо Байдена назвала отношения США и Китая “главным геополитическим испытанием XXI века”. “Китай – единственная страна с экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, способная серьезно бросить вызов стабильной и открытой международной системе правил, ценностей и отношений. Наши отношения с Китаем будут конкурентными, когда это нужно, совместными, когда это возможно, и состязательными, когда это необходимо”, – сказано в мартовском заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

В марте на Аляске состоялся первый раунд китайско-американских переговоров высокого уровня, в которых участвовали Блинкен и Ван И. На встрече американская сторона выразила недовольство политикой Китая в Синьцзяне, Гонконге, Тайване, а также кибератаками на США и экономическим давлением на союзников. Каждое из этих действий угрожает порядку, который поддерживает глобальную стабильность, сказал госсекретарь. В ответ китайская сторона обвинила США в ведении переговоров с позиции силы.

В конце марта на своей первой на посту президента пресс-конференции Байден заявил, что американские власти вместе с союзниками хотят заставить Китай следовать международным правилам в соблюдении прав человека. Он также сказал, что у Китая есть цель – “стать ведущей страной в мире, самой богатой, самой могущественной”. “Но пока я на посту, этого не произойдет”, – подчеркнул Байден.

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