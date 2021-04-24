 

Лукашенко раскрыл подробности разговора с Путиным

24.04.2021, 16:36, Разное
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Через несколько дней глава Белоруссии раскрыл подробности встречи в Кремле. Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с Владимиром Путиным несколько “злободневных вопросов”, среди них – цены на нефть и газ и кооперация.

Политик отметил, что темы интеграции двух стран, новых союзных программ были на повестке, но больше для протокола. Лукашенко подчеркнул, что использовал общие слова, говоря о сближении России и Белоруссии.

Белорусский лидер добавил, что во время встречи с Путиным не шла речь о военных базах в республике. Лукашенко заявил, что не видит необходимости в них, так как одна из них находится в Смоленске, “трех минутах полета от Бобруйска”.

“Зачем тратить огромные деньги?”, – поинтересовался он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переговоры длились около четырех часов. По его словам, лидеры двух стран прежде всего обсуждали торгово-экономическое сотрудничество.

Вместе с этим спикер Кремля опроверг слухи об объединении двух государств в одно. Песков заверил журналистов, что президенты не рассматривают такой вариант развития событий. Тем не менее вопросы интеграции “всегда на повестке”.

Спикер Кремля добавил, что каких-либо прорывных договоренностей на встрече не было достигнуто. Песков пояснил, что это были “обычные рабочие переговоры”, необходимые для регулярного функционирования союзнических отношений.



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