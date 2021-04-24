 

Вакцину от коронавируса испытают на пациентах с иммунодефицитом

24.04.2021, 16:30, Разное
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Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний намерены испытать вакцину от коронавируса на людях с иммунодефицитом. В данном эксперименте примут участие 500 человек, из них 100 – здоровые люди.
Как правило, испытания экспериментальной вакцины не проводятся на людях с иммунными нарушениями. На сегодняшний день есть мало информации, как такие пациенты переносят коронавирус. Неизвестно, как COVID-19 протекает у тех, кто имеет врожденные патологические состояния, связанные с нарушение регуляции антител.

Иммунодефицит представляет собой патологическое состояние организма, при котором нарушается иммунная система в целом из-за дефекта одного или же нескольких механизмов. Заболевание является очень серьезным, оно способствует тому, что инфекционные заболевания у человека протекают в тяжелой форме. Для людей с такими проблемами коронавирус несет большую опасность.

Участникам исследования специалисты предложат стандартные дозы вакцины от COVID-19. До и после вакцинации испытуемые сдадут анализ крови, чтобы была возможность изучить краткосрочные иммунологические эффекты. Авторы научной работы станут интересоваться о побочных реакциях.

Источник: www.ridus.ru



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