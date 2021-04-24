“Снизить стоимость производства”: Ученые предложили инновационную технологию изготовления экологичного бетона

Сингапурские специалисты провели исследование, в ходе которого изучили возможные пути достижения большей экологичности и дешевизны производства бетона. В результате использования нетрадиционного недорогого ингредиента исследователи смогли достичь желаемой цели.

В процессе исследования ученые, представляющие Национальный университет Сингапура, сосредоточили свое внимание на минеральных составляющих популярного строительного материала, а конкретно – на песке, являющемся мелким заполнителем бетона. Этот смешиваемый с щебнем, цементом и водой ингредиент обеспечивает необходимые для бетона прочность и объем. Однако тенденция к увеличению масштабов строительства в мире автоматически обусловливает увеличение стоимости песка, а сам этот заполнитель имеет тенденцию к наращиванию своей канцерогенности, что провоцирует фактор его большого углеродного следа, весьма негативно влияющего на экологию окружающей среды. Сотрудники научной группы предложили использовать взамен части песка в составе бетона отработанную активированную глину, а для обеспечения ей необходимых функциональных качеств – предварительно нагревать её до 700 градусов по Цельсию, что улучшает потенциальную способность сцепления с другими составляющими в твердеющем бетоне. Проведенные затем эксперименты с использованием нового заполнителя продемонстрировали, что активированной глиной можно эффективно заменять до половины объема песка в конечном продукте. К слову, последующие испытания показали еще и увеличение физической прочности нового бетона, по сравнению с традиционно используемым.

“Во всем мире в изобилии встречается низкосортная, отработанная глина. Её многогранное использование в бетоне в качестве наполнителей может не только помочь сократить углеродный след бетона, но и снизить стоимость производства бетона”, – прокомментировал результаты научной работы один из её авторов, доцент Панг Цзе Дай. Материалы исследования были опубликованы в издании Journal of Cleaner Production.

Источник: 21mm.ru