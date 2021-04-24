 

Наталья Подольская хотела бы стать популярнее Владимира Преснякова

24.04.2021, 16:30, Разное
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Певица Наталья Подольская в ходе очередного интервью рассказала, что в будущем хотела бы стать популярнее своего мужа Владимира Преснякова-младшего. Несмотря на семейную идиллию, артистка не ставит карьеру на второй план.
Наталья Подольская больше десяти лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Звездные супруги воспитывают двух сыновей. Исполнительнице нравится выполнять роль примерной жены и заботливой матери, но она не забывает строить свою вокальную карьеру. К Подольской пришла популярность после проекта «Фабрика звезд-5». Зрителей всех страны тронула лирическая композиция «Поздно» в ее исполнении. Далее артистка представила страну на «Евровидении».

Когда Подольская начала встречаться с Владимиром Пресняковым-младшим, общественность подумала, что она решила использовать популярного артиста для продвижения своей карьеры. Певица понимает, что ее муж является очень известным и превзойти его на отечественной эстраде очень тяжело.

Подольская считает себя недореализованной артисткой, ее мечта пока не сбылась. От этого певица страдает не так, как ранее. Десять лет назад директор Владимира Преснякова говорил, что выпускнице «Фабрики звезд» необходимо сидеть дома и варить щи. Тогда ей были неприятны эти слова, поскольку она всегда мечтала о сцене.

Наталья Подольская уверена, что успех ждет ее впереди. Полгода назад она стала матерью во второй раз. Теперь она готова уделять больше времени творчеству. До сих пор артистку обвиняют в пиаре на имени Владимира Преснякова. Сама же она перестала обращать внимание на мнение хейтеров.

Источник: www.youtube.com



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