Разработчики Windows 10 предложат пользователям эко-режим

Специальный эко-режим появится в популярной операционной системе Windows 10 после очередной порции обновлений. Об этом сообщают компетентные источники, осведомленные в том, над чем работают в Microsoft.

Суть эко-режима состоит в том, чтобы ограничить работу приложений, не используемых в данный момент или же используемых частично.

В результате будут высвобождены ресурсы процессора. Компьютер или другое устройство начнет работать быстрее. При этом потребление электроэнергии снизится, что и позволяет говорить об экологичности данного режима. Эко-режим особенно важен, когда вы для осуществления работы постоянно держите связь с Интернетом, отмечают специалисты. Здесь разница оказывается самой ощутимой.