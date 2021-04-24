 

Разработчики Windows 10 предложат пользователям эко-режим

24.04.2021, 16:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специальный эко-режим появится в популярной операционной системе Windows 10 после очередной порции обновлений. Об этом сообщают компетентные источники, осведомленные в том, над чем работают в Microsoft.

Суть эко-режима состоит в том, чтобы ограничить работу приложений, не используемых в данный момент или же используемых частично.

В результате будут высвобождены ресурсы процессора. Компьютер или другое устройство начнет работать быстрее. При этом потребление электроэнергии снизится, что и позволяет говорить об экологичности данного режима. Эко-режим особенно важен, когда вы для осуществления работы постоянно держите связь с Интернетом, отмечают специалисты. Здесь разница оказывается самой ощутимой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.10 / Le Figaro – дорого и некачественно — во Франции родители недовольны дистанционным обучением в вузах

07.08 / В Минэкономики заявили, что Украина прошла пик коронавирусного кризиса

29.06 / Китай собрался создать крупнейшего покупателя нефти

23.12 / Умер кинорежиссер Борис Бушмелев

04.07 / США отправят два авианосца в Южно-Китайское море, где проводит учения Пекин

18.08 / Видео: Почему Лукашенко не Чаушеску

21.07 / Создан препарат, который убивает клетки рака молочной железы

24.03 / Впервые обнаружили новую Hyundai Staria в полный рост без камуфляжа

21.07 / Грузия опровергает обвинения в поставках оружия Армении 

29.07 / Газпром возобновил транспортировку газа через Болгарию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика