В Японии выпустят карманный кондиционер Reon Pocket 2

Новый карманный кондиционер модели Reon Pocket 2 вскоре будет выпущен на производственных мощностях японской компании Sony. Об этом официально сообщил разработчик.

Речь идет о втором поколении устройств данной категории. Оно работает как кондиционер, который можно постоянно иметь при себе. В жаркую летнюю погоду независимо от того, где вы находитесь, появляется возможность получить порцию прохлады и не допустить перегрева собственного тела.

Как сообщают представители Sony, кондиционер станут продавать в комплекте со специальной майкой с пришитым карманом. Также его можно надеть на шею, говорят специалисты. Устройство срабатывает автоматически, когда датчики показывают опасность перегрева. Здесь используется термоэлектрифеский эффект Пельтье.