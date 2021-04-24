 

В Японии выпустят карманный кондиционер Reon Pocket 2

24.04.2021, 16:26, Новости дня
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Новый карманный кондиционер модели Reon Pocket 2 вскоре будет выпущен на производственных мощностях японской компании Sony. Об этом официально сообщил разработчик.

Речь идет о втором поколении устройств данной категории. Оно работает как кондиционер, который можно постоянно иметь при себе. В жаркую летнюю погоду независимо от того, где вы находитесь, появляется возможность получить порцию прохлады и не допустить перегрева собственного тела.

Как сообщают представители Sony, кондиционер станут продавать в комплекте со специальной майкой с пришитым карманом. Также его можно надеть на шею, говорят специалисты. Устройство срабатывает автоматически, когда датчики показывают опасность перегрева. Здесь используется термоэлектрифеский эффект Пельтье.



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