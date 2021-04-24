В колхозе праздник! – Личное мнение

В Америке есть премия Оскар — достойная награда тем, кто артист. В России по весне случился ММКФ — ну, тоже своеобразное местечковое мероприятие, где могут поблистать наши таланты.



Творческая элита страны. Фото: Соцсети

Ну, как блистать? Давайте посмотрим на это.

Какое отношение к кино имеет бывший депутат Маша Кожевникова? Ах, да — она ведь снялась на телеканале Дома 2 в пошленьком сериале про 40-летних студентов!

Играла там — или не играла? — Аллочку. И вот трижды заматеревшая Аллочка пришла на ММКФ:



Фото: Соцсети

Пузо круглое — Машенька, только на степпере его не сгонишь. Сиси — вот тут хвалю, сразу видно, что дети кормлены грудью. Прекрасной женщиной, я не шучу, стала Кожевникова — вот только никак не пойму, какое отношение Маша имеет к кино?

Позвали и Агату Муципуци… В общем, терпилу Рогатку. Говорят, какую красавицу потерял Павлик Прилучный!

Ну, как какую? Вот такую:



Фото: Соцсети

Кость широкая. Руки сильные. Плечи — сажень. Галифе, как у настоящего кавалериста. Морщины вокруг глаз не скрывает даже сантиметровый макияж и постобработка фото — от слёз, видимо, появились.

Короче, тоже красотка полная. Ну, или сильно полная.

Чтобы Кожевникова не скучала, на красную дорожку позвали и Кристину Асмус — из другого сериала того же телеканала. Богата наша земля талантами, да:



Фото: Соцсети

Кристина пришла в своём нынешнем образе — готовой на всё разведёнки. Или это образ фильма Текст? Впрочем, это ведь не два образа, а один.

На этом артисты на киношном фестивале кончились, а толпы — даже группы — не получилось.

Пришлось звать на дорожку ММКФ певцов. Их возглавил король — ну, принц Болгарский, тот ещё перец, Филипп Киркоров с неизвестной бабой:



Фото: Соцсети

Зачем Киркорову баба? Не понимаю. Заодно, для свиты, позвали певицу Зару и фигуристку Медведеву.

При чём тут фигуристы на фестивале кино, может задуматься вдумчивый человек. Однако, читатель, не спеши — чем Женечка не артистка? Уже не спортсменка, а значит могла бы и в эпизоде сняться.

На фоне отсутствия талантливых актёров в стране, пришлось откопать Алесю Судзиловскую.



Фото: Соцсети

Да, артистка она довольно слабенькая, зато красивая — была лет 30 назад. Да и сейчас хорошо сохранилась для своего возраста. Некого звать? Зови Судзиловскую, не ошибёшься. Хорошо, что хоть Боня не прорвалась!

https://t.me/lenamiro/8665

Отдыхает на Мальдивах. Фото: Телеграм

Организаторы ММКФ и без меня видимо поняли, что что-то у них пошло не так с приглашёнными на дорожку. А ведь какой фестиваль без настоящих звёзд?

В условиях импортозамещения народной любимицей может стать только Хюррем-султан. Её и пригласили, всё равно ей делать после похудения нечего:



Фото: Соцсети

Нет, ну а чего? Звезда. Кто-то поспорит? Восемьсот серий про жизнь в гареме — не звезда бы не выдержала! Да и народная любовь к гаремам у нас сильна.

Есть у меня знакомая — очень любит турецкие сериалы. Настолько, что даже со своим омаром ездит в Стамбул — по местам сериалов. Топкапы, Ая Софья, Сулеймание и так далее, там всё рядом и шаурмичная тоже.

Кстати, а почему Бородину на ММКФ не позвали?! Чо-то, по-моему, промах какой-то у организаторов вышел — как считаете?

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