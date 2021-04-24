В колхозе праздник! – Личное мнение
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В Америке есть премия Оскар — достойная награда тем, кто артист. В России по весне случился ММКФ — ну, тоже своеобразное местечковое мероприятие, где могут поблистать наши таланты.
Творческая элита страны. Фото: Соцсети
Ну, как блистать? Давайте посмотрим на это.
Какое отношение к кино имеет бывший депутат Маша Кожевникова? Ах, да — она ведь снялась на телеканале Дома 2 в пошленьком сериале про 40-летних студентов!
Играла там — или не играла? — Аллочку. И вот трижды заматеревшая Аллочка пришла на ММКФ:
Фото: Соцсети
Пузо круглое — Машенька, только на степпере его не сгонишь. Сиси — вот тут хвалю, сразу видно, что дети кормлены грудью. Прекрасной женщиной, я не шучу, стала Кожевникова — вот только никак не пойму, какое отношение Маша имеет к кино?
Позвали и Агату Муципуци… В общем, терпилу Рогатку. Говорят, какую красавицу потерял Павлик Прилучный!
Ну, как какую? Вот такую:
Фото: Соцсети
Кость широкая. Руки сильные. Плечи — сажень. Галифе, как у настоящего кавалериста. Морщины вокруг глаз не скрывает даже сантиметровый макияж и постобработка фото — от слёз, видимо, появились.
Короче, тоже красотка полная. Ну, или сильно полная.
Чтобы Кожевникова не скучала, на красную дорожку позвали и Кристину Асмус — из другого сериала того же телеканала. Богата наша земля талантами, да:
Фото: Соцсети
Кристина пришла в своём нынешнем образе — готовой на всё разведёнки. Или это образ фильма Текст? Впрочем, это ведь не два образа, а один.
На этом артисты на киношном фестивале кончились, а толпы — даже группы — не получилось.
Пришлось звать на дорожку ММКФ певцов. Их возглавил король — ну, принц Болгарский, тот ещё перец, Филипп Киркоров с неизвестной бабой:
Фото: Соцсети
Зачем Киркорову баба? Не понимаю. Заодно, для свиты, позвали певицу Зару и фигуристку Медведеву.
При чём тут фигуристы на фестивале кино, может задуматься вдумчивый человек. Однако, читатель, не спеши — чем Женечка не артистка? Уже не спортсменка, а значит могла бы и в эпизоде сняться.
На фоне отсутствия талантливых актёров в стране, пришлось откопать Алесю Судзиловскую.
Фото: Соцсети
Да, артистка она довольно слабенькая, зато красивая — была лет 30 назад. Да и сейчас хорошо сохранилась для своего возраста. Некого звать? Зови Судзиловскую, не ошибёшься. Хорошо, что хоть Боня не прорвалась!
https://t.me/lenamiro/8665
Отдыхает на Мальдивах. Фото: Телеграм
Организаторы ММКФ и без меня видимо поняли, что что-то у них пошло не так с приглашёнными на дорожку. А ведь какой фестиваль без настоящих звёзд?
В условиях импортозамещения народной любимицей может стать только Хюррем-султан. Её и пригласили, всё равно ей делать после похудения нечего:
Фото: Соцсети
Нет, ну а чего? Звезда. Кто-то поспорит? Восемьсот серий про жизнь в гареме — не звезда бы не выдержала! Да и народная любовь к гаремам у нас сильна.
Есть у меня знакомая — очень любит турецкие сериалы. Настолько, что даже со своим омаром ездит в Стамбул — по местам сериалов. Топкапы, Ая Софья, Сулеймание и так далее, там всё рядом и шаурмичная тоже.
Кстати, а почему Бородину на ММКФ не позвали?! Чо-то, по-моему, промах какой-то у организаторов вышел — как считаете?
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Источник: Лена Миро
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