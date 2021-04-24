 

Украина не смогла выпросить у Германии подержанные корветы

24.04.2021, 15:54, Новости дня
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Киев пытается получить от Германии современное оборонительное оружие, «с помощью которого она могла бы защитить свое черноморское побережье от вторжения», информирует немецкое издание Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Согласно данным газеты, Украина просит о поставках оружия для противовоздушной обороны и оборудовании для разминирования.

«Как стало известно FAS, Киев уже тщетно просил в Берлине подержанные немецкие корветы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас «оказал сопротивление» в этом отношении, тогда как министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, напротив, демонстрирует по данному вопросу «открытость», сообщили как украинские, так и немецкие источники издания.

Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген в этой связи сообщил изданию, что «было бы неправильно исключить поставку исключительно оборонительных систем оружия» в то время, когда РФ якобы «угрожает войной».

Ранее МИД заявил о стягивании украинских вооружений к линии соприкосновения в Донбассе.

Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны РФ на Украине.

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта, исполняя роль гаранта урегулирования украинского кризиса.



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