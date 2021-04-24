 

Россиян предупредили о рисках при выборе шашлыка

24.04.2021, 15:54, Новости дня
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Выбирая мясо для шашлыка или шашлык в маринаде необходимо прежде всего обращать внимание на срок годности; маринованное мясо лучше брать с наименьшим количеством ингредиентов, рассказала диетолог московской клиники Дарья Русакова.

Производители часто добавляют в маринад много специй, уксуса и ароматизаторов, чтобы нейтрализовать запах испорченного мяса. «Чем меньше будет ингредиентов в составе, тем более натуральным и качественным будет шашлык», – сообщила Русакова телеканалу «360».

В свою очередь гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила, что маринад является благоприятной средой для энтерококков и кишечных палочек. При этом даже если мясо хорошо прожарить, риск для развития патогенной флоры сохранятся, отметила специалист. Также Дианова сообщила, что не стоит покупать мясо, лежащее среди овощей и зелени, поскольку существует риск распространения спор и бактерий, которые в свою очередь могут вызвать диарею. Кроме того, врач советует обязательно мыть мясо перед употреблением и тщательно его прожаривать, так при употреблении частично сырого продукта можно подхватить кишечные инфекции, листериоз, сальмонеллез или гельминтоз.

Ранее сообщалось, что «индекс шашлыка» в РФ вырос за год на 25%.



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