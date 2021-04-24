 

LCI – в Бельгии у приезжих студентов обнаружили опасный «индийский» штамм коронавируса

24.04.2021, 15:48, Новости дня
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Потенциально более опасный «индийский» вариант коронавируса попал на территорию Бельгии — новый штамм нашли у индийских студентов, которые в середине апреля прибыли в страну через Париж, передаёт LCI. Как пишет сайт канала, «индийский» вариант отличается двумя мутациями, которые, предположительно, делают его более устойчивым к антителам. Вместе с тем, связи между появлением этого штамма и недавней вспышкой заболеваемости COVID-19 в Индии специалисты пока не наблюдают.


Reuters

В Бельгии был впервые обнаружен «индийский» вариант коронавируса, пишет французский телеканал LCI. Как стало известно корреспондентам канала в четверг, переносчиками штамма оказались индийские студенты-медики, которые в этом месяце прибыли в страну через парижский аэропорт Руасси — Шарль-де-Голль. 

По данным LCI, по итогам тестирования группы из 43 студентов «индийский» вариант патогена был обнаружен у 20. В настоящий момент заражённые находятся на карантине в бельгийских городах Алст и Лёвен, куда они приехали для обучения сестринскому делу. По мнению экспертов, студенты заразились от «суперраспространителя», которым мог стать один из членов их группы, пока ехали на автобусе из Франции в Бельгию. Как уточнил в интервью бельгийским СМИ один из ведущих вирусологов страны Марк Ван Ранст, студенты приземлились в Париже 12 апреля, а симптомы коронавирусной инфекции проявились у некоторых из них пять дней спустя. 

Бургомистр Алста и деятель фламандского националистического движения Кристоф Д’Аэзе назвал тот факт, что носитель «индийского» варианта коронавируса не был вовремя обнаружен и изолирован, сумев в итоге попасть на территорию Бельгии, «неприемлемым», передаёт LCI. По словам чиновника, коронавирус у распространителя был обнаружен лишь по результатам третьего теста; как уточняли ранее бельгийские СМИ, индийские студенты должны были пройти ПЦР-тест в своей стране перед посадкой на самолёт, а затем снова проверялись на коронавирус при помощи быстрого теста по прибытии в Париж. То, что студенты были заражены «индийским» штаммом коронавируса, было выявлено лишь по итогам анализов, проведённых уже в лаборатории в бельгийском Лёвене, пишет сайт LCI. 

Как отмечается в материале канала, «индийский» вариант коронавируса, который вирусологи назвали B.1.617, был впервые обнаружен на западе Индии в начале октября прошлого года. Специалисты быстро определили, что данный штамм патогена является «двойным мутантом», поскольку отличается двумя опасными мутациями (E484Q и L452R) пепломеров или шиповидных отростков, при помощи которых вирусные частицы прикрепляются к заражаемой клетке. Хотя категорических заявлений по поводу того, насколько опасен «индийский» вариант, эксперты пока не делали, предполагается, что мутация E484Q может делать вирус менее уязвимым к антителам, сообщает LCI. 

По информации LCI, также высказываются опасения, что новый штамм может быть более заразным, ведь несколько стран — включая Индию — как раз сейчас переживают вторую или третью волну пандемии. В Индии на данный момент фиксируют около 3 тыс. смертей от коронавирусной инфекции в сутки, а количество новых случаев заражения в последние дни резко выросло: в четверг страна установила мировой рекорд по суточной заражаемости — там было зарегистрировано 315 новых случаев коронавирусной инфекции.  

Впрочем, как сообщают французские специалисты, их индийские коллеги, которые пристально наблюдают за новым штаммом, пока не выявили связи между его появлением и недавним ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, а вспышку заболеваемости объясняют прежде всего тем, что по всей стране в последнее время проводилось много массовых мероприятий, а население в целом слабо соблюдало превентивные меры, отмечает обозреватель LCI.



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