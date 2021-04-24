 

NTD – во Франции обучают лоцманов, как не сесть на мель в Суэцком канале

24.04.2021, 15:48, Новости дня
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Во французском учебном центре лоцманы и капитаны со всего мира на практике тренируются «проходить» Суэцкий канал, залив Сан-Франциско и другие наиболее сложные для навигации места на специально сооружённых моделях. Курсанты также учатся лоцманской проводке в условиях технических проблем. По словам директора центра, после каждой нашумевшей аварии, включая недавнее происшествие в Суэцком канале, поток клиентов заметно увеличивается, поскольку убытки от подобных инцидентов не идут ни в какое сравнение со стоимостью обучающего курса.

Франсуа Майор уверенно ведёт модель грузового судна по каналу, который абсолютно идентичен Суэцкому. Это один из объектов учебного центра «Порт-Ревель» во Франции. Здесь тренируют безопасно проводить суда в опасных и узких местах. 

ФРАНСУА МАЙОР, директор учебного центра: Мы находимся в «Порт-Ревеле». Это копия Суэцкого канала, сделанная в масштабе один к 25. Глубина, берега, форма канала точно такие же, как и у настоящего, до его реконструкции в 2015 году. Это сделано для того, чтобы обучение проходило в реалистичных условиях. 

Учебный центр работает с 1967 года. Его постоянно модернизируют. На искусственном озере есть генераторы волн, течения и ветра. 

ФРАНСУА МАЙОР: Сложности такие же, как и на Суэцком канале. Небольшая разница в том, что песчаные бури здесь сложно сымитировать — иначе у нас будут очень мощные порывы ветра и вас с кораблём унесёт на тот или другой берег. 

Курсанты также учатся лоцманской проводке в условиях технических проблем — например, когда сломался двигатель или что-то ещё. 

Недавно внимание мирового сообщества приковала авария на Суэцком канале. Его на неделю перекрыл гигантский контейнеровоз Ever Given, севший на мель. Тогда мировая торговля теряла почти 10 миллиардов долларов в день.

ФРАНСУА МАЙОР: После каждой аварии на воде к нам приходят новые клиенты. Они очень заинтересованы в нашем обучении, поскольку экономические потери могут быть огромными! А стоимость обучения в «Порт-Ревеле» не идёт ни в какое сравнение с ущербом, принесённым севшим на мель судном, таким как Ever Given. 

На озере также воссозданы залив Сан-Франциско, озеро Сабин в техасском Порт-Артуре и другие сложные для навигации места. В учебном центре есть модели судов и буксиров, также выполненные в масштабе 1:25. 

Здесь обучаются и повышают квалификацию лоцманы и капитаны из разных стран мира. За прошедшие годы центр обучил более 6500 человек. 

Дата выхода в эфир 23 апреля 2021 года. 



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