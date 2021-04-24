 

Пилотируемый корабль SpaceX с астронавтами успешно состыковался с МКС

24.04.2021, 15:46, Новости дня
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В состав экипажа вошли астронавты трех космических агентств: сотрудники NASA, американцы Меган Макартур (командир миссии) и Шейн Кимбро; астронавт Европейского космического агентства (ESA), француз Том Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Астронавты Crew Dragon 2 будут находиться на МКС одновременно с экипажем Crew Dragon 1, возвращение которого планируется в конце апреля – начале мая. Crew Dragon 2 должен вернуться на Землю осенью, не раньше 31 октября.

ВИДЕОВидео: NASA / YouTube
Контекст:Это уже вторая пилотируемая миссия компании Илона Маска на МКС. Корабль отправили к МКС 23 апреля. На орбиту его вывела тяжелая ракета-носитель Falcon 9. Первая ступень ракеты уже успешно приземлилась на платформу в Атлантическом океане.
Запуск Crew Dragon выполнен в рамках коммерческого контракта NASA со SpaceX, осуществившей разработку как космического корабля, так и выведшей его на орбиту ракеты-носителя Falcon 9.
30 мая 2020 года SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. Ракета успешно вывела на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Корабль доставил двух астронавтов NASA, Боба Бенкена и Дуга Херли, на Международную космическую станцию. Тогда люди впервые отправились в космос на транспорте, созданном частной компанией.
Запуском Falcon 9 США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах “Союз”. За запуск каждого астронавта NASA платило “Роскосмосу” больше $80 млн. При этом место на корабле SpaceX обходится почти вдвое дешевле – $55 млн, сообщалось на сайте Space.com.
Первую регулярную миссию на МКС SpaceX отправила 16 ноября 2020 года. Тогда на станцию также отправились четверо астронавтов. Crew-1 была первой из шести запланированных миссий SpaceX по отправке людей на МКС в рамках действующего контакта c NASA и ее программы Commercial Crew Program, направленной на поддержку коммерческих компаний, занимающихся разработкой космического транспорта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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