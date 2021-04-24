 

Танковые подразделения ВСУ уничтожили условного противника в Донецкой области

24.04.2021, 15:46, Новости дня
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Во время тренировок военные отработали взаимодействие подразделений при выполнении боевых задач в условиях города и на полевой местности.

“Мы должны быть готовы к любым сценариям развития событий на границах Украины, потому приоритетные направления нашей работы в ООС – это постоянные боевые тренировки и налаживание взаимодействия с подразделениями ВСУ”, – сказал заместитель командующего ООС Хусейн Висханов.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1104818253344123

Работу подразделений оценивали по действиям отдельного экипажа и совместных боевых расчетов.

“Все заданные цели были поражены с минимальными затратами боевого комплекта. […] Рядом с танкистами на полигоне оттачивали свое мастерство расчеты ЗУ-23 ВСУ. В ходе тренировок военнослужащие продемонстрировали слаженность действий и профессионализм”, – сообщили в штабе.

Контекст:Пророссийские боевики за прошедшие сутки, 23 апреля, нарушили режим прекращения огня на Донбассе 20 раз.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.
В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной, а главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”.
Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., говорил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.
Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск.
Российские военные, участвовавшие в учениях в аннексированном Крыму, начали возвращаться на базы 23 апреля. Об отводе войск из Воронежской области командование РФ не сообщало.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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