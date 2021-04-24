 

Партию конфет «Гордон в шоколаде» забраковали из-за обнаруженного в продукции человеческого волоса

24.04.2021, 15:18, Разное
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Украинский журналист Дмитрий Гордон снял с производства партию своих конфет «Гордон в шоколаде» из-за человеческого волоса, обнаруженного в одной из коробок с «Птичьем молоком».

Инцидент произошёл в молочном цеху фабрики «Солодка мрiя». Женский волос попал в бочку с начинкой в результате небрежно надетого головного убора кондитера. О проблеме узнали уже после упаковки конфет, поэтому Дмитрий Гордон решил забраковать всю партию, в которой мог находиться инородный предмет.

Полтонны продукции отправили на хранение в подвалы старого склада при предприятии для дальнейшей утилизации на полигоне.

– Моя продукция — моё лицо, а значит, она должна быть с такой же чистой и блестящей репутацией. Совершили ошибку? — да, бывает, но в продажу брак не пойдёт, ведь никто не будет рад волосам. Конечно, жалко… у пчёлки, но я хочу делать качественное птичье молоко, а не соловьиный помет, — заявил Гордон.

Помимо конфет, журналист планирует выпуск собственного мороженого «Гордон на палочке», чая и воды.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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