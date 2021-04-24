 

Мнение: Почему арестанты не в восторге от подарка Путина?

24.04.2021, 15:10, Разное
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Речь про решение президента  осчастливить народонаселение майскими каникулами.

Путинский подарок не вызвал ликования в колониях и тюрьмах.

Дело в том, что в колониях и тюрьмах выходные – самые скверные дни. А уж затяжные каникулы – это и вовсе лютое безвременье. В эти дни эти арестанты полностью закупорены в камерах. Не работает тюремная лавка, не принимаются передачи. Не разносятся письма и пресса, не работает разнос книг из тюремной библиотеки. Не предоставляются свидания, отменены посещения адвокатов. Арестантов не водят в баню…Но зато  вертухаи любят в выходные развлекаться шмонами…

Раньше во всех тюрьмах и колониях самыми скверными днями были новогодние каникулы. Теперь к ним добавились и майские…

На снимке: арестантки во время шмона в СИЗО-2 Казани, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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